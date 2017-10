Vezi aici discursul complet al lui Crin Antonescu

Există un lucru care ne unește pe noi doi (n.r. cu Traian Băsescu): dorul de Emil Boc. Eu duc dorul discursurilor parlamentare ale lui Boc, pe vremea aia credeam că nu se poate mai rău, am constatat că da. Sa zicem ca Blaga n-a spus nimic.Parlamentul nu e o instanță juridică, hotărârea pe care noi o vom lua nu e o sentință. În ciuda tensiunii, e una din cele mai frumoase zile ale vieții politice românești și ale vieții parlamentare. Azi, indiferent cu ce verdict politic vom pleca, nu dăm nicio lovitură de stat, nu atacăm nicio instituție.Azi s-a ajuns la solicitarea de suspendare după ce ani de zile președintele a suspendat de fapt Constituția României, spiritul Constituției și, măcar la nuanță, mă despart de textul cererii de suspendare: nu e vorba doar de faptul că Băsescu și camarila sa politică au transformat ilegal și neconstituțional România într-un regim politic prezidențial de facto. Un regim prezidențial poate fi încă un regim democratic Traian Băsescu, susținătorii săi politici, au încercat mereu să transforme România într-un regim unipersonal și discreționar.Auzim mereu distincția-am auzit-o și azi-între vorbă și faptă. Nu mă așteptam, lipsit de curaj nu a fost niciodată, Băsescu se ascunde azi. Trebuie să știe dl președinte că în anumite împrejurări, vorba, declarația, înseamnă faptă. A dat ordine directe și în mod public unor instituții care nu i-au fost subordonate: parlamentului, guvernului, CCR, serviciilor de informații, instanțelor judecătorești.Ați lăsat această țară fără președinte. Constituția dă dreptul românilor să-și aleagă un președinte car să fie garant, moderator, reprezentant al tuturor. În ultimii trei ani, România nu a avut președinte pentru că nu a avut garant decât pentru camarila coruptă a domniei sale și a PDL, nu a avut moderator între puterile statului. Și cum putea avea pentru că s-a transformat în singura putere a acestuia stat? S-a considerat statul însuși.Ne acuzați că vrem să-l suspendăm pentru că ne temem de o justiție independentă: de ce m-aș teme eu, sau Ponta, nu eu și nu majoritatea zdrobitoare a parlamentarilor avem dosare închise sau suspendate de justiție, ci Traian Băsescu.Și-a exprimat îngrijorarea ambasadorul SUA, alți actori politici occidentali: Salut această îngrijorare, pentru că exprimă interes, iar interesul SUA, al cancelariilor occidentale pentru România a fost dorit de noi mereu și cred că e întotdeauna benefic.PNL e cel mai vechi partid liberal în activitate din Europa, singurul partid democratic ce a supraviețuit în Europa de Est. PNL făcea parte din guvernul care a luat primele măsuri necesare pentru apropierea de UE și NATO. Pentru cei îngrijorați reamintesc că am intrat în UE luându-ne toate angajamentele-un guvern condus de Călin Popescu Tăriceanu. Reforma justiției la care toți ținem a fost introdusă in vigoare in România prin angajarea răspunderii nu a lui Băsescu ci a premierului liberal Tăriceanu. Dacă reafirm și garantez în numele PNL - și sunt convins in numele USL - atașamentul nostru ferm pentru toate aceste valori, o fac pentru că există oameni care cunosc mai puțin istoria României si se pot îngrijora sincer.Singura rugăminte către Băsescu: când își va scrie memoriile sau când i le va dicta lui Mircea Cărtărescu, să ne spună exact ce făcea in 13,14, 15 iunie 1990.Constituția României nu poate impune președintelui pentru că nu a făcut ceva, dar marea calitate a unui lider e de a uni o națiune, a o inspira.Drumurile noastre se cam despart: veți fi sau nu suspendat, veți fi sau nu demis la referendum, ne cam despărțim. Dacă nu veți fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu MĂ RETRAG DEFINITIV din viața politică. Dacă veți fi demis la referendum nu știu ce veți face, dar vă urez și dvs și mie un singur lucru: să apucăm amândoi o justiție independentă. Vă urez un președinte atât de bun încât sa fie bun și pentru dvs.