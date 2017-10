Veste bună pentru şoferi. PODUL DE LA AGIGEA NU SE MAI ÎNCHIDE: VEZI CUM SE VA CIRCULA!

8

Mila cereasca

Ne place sa credem ca traim intr-o tara democratica, dar de fapt noi jucam doar un rol. Ca sa citez un domn: "este posibil ca in secolul in care traim, unde mai avem putin si construim pe Luna si gasim apa pe Marte, la noi in Romania sa se aplice TOT timpul solutii radicale?" Japonezii ridica blocuri care nu le mai vezi capatul in cateva zile si in Romania se gaseste tot timpul o solutie: inchis! Sa ne fereasca Dumnezeu de o catastrofa ca sigur vom si exilati de lume si de societate. Imposibil sa se traiasca asa intr-o tara libera cum tot ne place sa afirmam! In tarile civilizate se lucreaza si seara. Eu cred ca atunci cand vrei ceva, poti! cum au reusit sa termine autostrada pana la agigea intr-un timp relativ scurt, surprinzator pentru mine, cred ca si podul poate fi la fel refacut! Ne place foarte mult sa ne plangem de mila, dar nu facem nimic sa rezolvam problema!