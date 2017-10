Veste bună pentru constănţeni. Consilierii locali au stabilit ca gigacaloria să rămână la aceeaşi valoare până în martie

1

Se vede foarte bine ca cei doi criminali ai Constantei, Șobolanul Drogat si Porcul Veșnic beat, sunt constienti ca Poarta Alba si-a deschis larg portile pt. a-i primi

Lepre legionare, i-ati nenorocit pe toți locuitorii Constantei pe toate directiile, in primul rind prin pretul criminal al apei si prin modul nebun si strigator la cer in care se face calculul la apa potabila si la apa de canalizare. Voi, impreuna cu sclerozatul libidinos Stroe Felix si cu boarfa penala Ilea Dorina, ati dat afara sute de lucratori RAJA si in felul asta le-ati nenorocit famiile. Criminalilor, ati facut asta pt. ca furturile voastre interminabile de la RAJA au creat un deficit pe care acum vreti sa-l remediati in acest mod abominabil. Toti patru veti putrezi in puscarie. Nu exista scapare pt. voi. Veti fi insotiti de un alt bandit din mafia voastra ticaloasa, Zdreanță Scupra. Porc ticalos, am doua cuvinte special pt. tine : în timp ce tu vei merge la Poarta Alba, fiica-ta va merge la o alta poarta si anume la Poarta 2 unde-si va desfasura cu succes activitatea ei de baza in care s-a perfectionat in ultimii ani.