Vergil Chiţac renunţă la haina militară şi intră în bătălia pentru Primăria Constanţa

8

ce te recomanda ca manger dle Chitac

Pai ce a facut PNL-ul pana acum in Constanta ?A coabitat cu Mazare si cu Nicusor.Nu au un candidat credibil si il ofera pe dumnealui, crezand ca vor prosti oamenii(pe toti)Voi nu inteelegeti ca NU VA MAI VREM pe niciunul indiferent din partea carui partid, de pana acum veniti, roi sustinere o aveti????? Apoi si in primul rad de fapt CE VA RECOMANDA DLE CHITAC SA NE PUTETI REPREZENTA INTERESELE constantenilor?????Scoala militara???In niciun caz nu este un exempu de management experienta dvs in acest sens??? Si mai apoi, omul poate fura cat vera atat pentru el cat si pentru partid, pentru ca are o varsa si scapa sa execute in totalitate o pedeapsa cu inchisoarea.Si mai apoi, nu cumva energia dvs s-a consumat avadn in vedere vrsata si munca de pana acum????Cum veti putea face fata efortului, pentru ca sunteti in varsta????Si ultima chestiuen VA INTREB CU CE GARANTATI EVENTUALELE PROMISIUNI ELECTORALE??????CUM RASAPUNDETI IN SITUATIA CAND NU VA VETI ONORA DE PROMISIUNI?????M-ma saturat sa pierd ani din viata cu experimente si cu fosile in fruntea colectivitatii!!!Eu nu te votez.