Veniturile directorilor din Consiliul Judeţean sfidează criza economică

Veniturile directorilor din Consiliul Județean sfidează criza economică

Consiliul Județean Constanța (CJC) a reușit, recent, să actualizeze declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor săi, acestea putând fi accesate pe pagina de internet a instituției. Ultimele săptămâni au fost dominate de numeroase proteste ale funcționarilor din CJC, nemulțumiți că salariile lor ajung, în unele cazuri, chiar și la 400 de lei. Printre protestatari, s-au numărat și câțiva șefi ai direcțiilor și serviciilor județene care nu ar fi avut de ce să se plângă dacă ținem cont de declarațiile lor de avere și de interese. Fostul director al Direcției Generale de Buget - Finanțe din cadrul CJC, recent devenit auditor, Tudorel Pârvu, a câștigat, pe parcursul anului fiscal anterior, 83.333 de lei ca salariat al consiliului. Însă el și-a rotunjit veniturile cu ceea ce a încasat de la SCCFDP SA, unde este acționar. Tudorel Pârvu deține aici 2083 de acțiuni, în valoare totală de 4.166 de lei. Și fostul șef al Direcției Generale de Afaceri Europene, Constantin Brăgaru, a avut un salariu record din partea CJC - 89.309 de lei, potrivit declarației sale de avere. La acestea, se adaugă numeroase alte surse de venit: Universitatea „Andrei Șaguna” - 2.075 lei, Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Drept - 9.262 lei. În prezent consilier al președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, Brăgaru câștigă bine și din activitățile independente: formator la Asociația CRDRUMS - 72.473 lei; formator la SC MTC SRL - 16.570 lei și colaborator la SC RAJA SA - 43.200 lei. Mai mult, el a încasat sume semnificative și din cedarea folosinței bunurilor, mai precis 30.000 de lei din închirieri. Potrivit declarației de interese, Brăgaru este asociat la SC Management Training & Consulting SRL, valoarea totală a părților sociale (15) fiind de 150 de lei. Sevil Sumanariu este, în prezent, director general al Direcției Generale de Proiecte. Ea precizează în declarația de avere că a avut un venit anual de 77.245 lei de la CJC. Apoi, ca reprezentant ANFP la CJC a încasat 467 de lei, tot ca reprezentant ANFP Consiliul Local Eforie a obținut 473 de lei și, în sfârșit, ca reprezentant ANFP la Direcția Județeană Statistică a primit 26 de lei. De asemenea, ca lector la UNCJR Alexandria a câștigat 32.340 de lei. Sevil Sumanariu a mai încasat 797 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediu - membru Comitet Avizare și 4.691 de lei ca membru în Consiliul de Administrație (CA) la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate. În declarația de interese, ea a mai precizat că este acționar la Coremar (cupon gratuit) și acționar la SC Rosyr International SRL, valoarea acțiunilor sale fiind de 100 de lei. Printre șefii-acționari se numără și Eduard Gabriel Bădilă. Șef de ser-viciu în cadrul Direcției Coordonare Instituții Subordonate (CIS), veniturile sale de la CJC au fost de 57.657 de lei. La acestea se adaugă și cele obținute de la SC Uniquatro SRL, unde deține acțiuni cu o valoare de 200 (fără a menționa dacă este vorba despre lei, euro, dolari etc.) Dacă rămânem la aceeași direcție, trebuie să o menționăm pe Carmen Vasile, noul șef al CIS, care a avut și ea un venit anual de 57.411 de lei din partea CJC. Însă a luat ceva și pentru consultanța oferită societății Soti Cable Neptun, respectiv 12.796 de lei. Alți șefi își rotunjesc veniturile din afacerile cu terenuri. Adriana Decu, șef serviciu la Direcția Generală Economică Financiară, a încasat 77.362 de lei de la CJC, dar și 24.000 de lei din arenda pe terenul de zece hectare pe care îl deține ca moștenire în Chirnogeni. Și soțul său, Constantin Decu, a dat în arendă terenul de 0,5 hectare pe care îl are în Țăndărei, obținând un venit de 150 de lei. În plus, Adriana Decu a mai beneficiat de câteva indemnizații pentru diferite concursuri: concurs CL Lumina (420 de lei), concurs CL Albești (472 de lei) și concurs CJC (21 de lei).