Vecini de palier cu maidanezii, romii de la Biobaza Mangaliei îi cer socoteală primarului Claudiu Tusac

De luni întregi, câteva familii de romi din Mangalia sunt „vecine de palier” cu zecile de câini maidanezi adunați și deportați în Biobaza Mangaliei, la intrare în municipiu. Își duc traiul de pe o zi pe alta în câteva căbănuțe amenajate ca adăposturi de noapte, despărțite doar de un gard de cuștile câinilor. Este de-ajuns să pui piciorul în micul lor „cartier” și sar înaintea ta, cu un „Bună-ziua” înduioșător. Dacă le răspunzi la salut, urmează o dezlănțuire nervoasă îndreptată împotriva actualului edil Mihai Claudiu Tusac. „Suntem șapte inși într-o cameră. Sunt pline de carcalaci. Ne plouă. Dar ce să facem? Unde să ne ducem?”, povestește Mariana Costea care locuiește cu soțul său și cei cinci copii aici într-o singură cameră de aproximativ trei luni de zile. „Pentru că domnul primar mănâncă el bine“ „Soțul dacă găsește un fier îl ia. Caută la gunoaie”, a recunoscut ea. „Nu avem de ce să ne fie rușine”, a sărit o altă voce feminină de lângă ea. „Umblăm pe la gunoaie că nu avem bani de la Primărie. Și mâncare găsim și aducem la copii. Pentru că domnul primar mănâncă el bine. Și stă el bine. Noi mâncăm de la gunoaie. Să ne audă toată țara”, a adăugat hotărâtă ea. „Stăm cu boschetarii aici. Nu avem unde să stăm. Dar până când? Mergem la primărie și ne spun: intrați la muncă să munciți. Dar nu ne angajează nimeni”, s-a mai plâns femeia. „Ne dă câte un pui la alegeri“ Locatarii și-au mai amintit că din când în când, atunci când sunt alegeri, mai vin câțiva candidați să le ofere soluții. „La alegeri vin. Ne dă câte un pui. Și ne spune că ne dă casă, că ne face…”, s-a mai auzit o voce din mulțimea care s-a strâns în doar câteva minute. „În ziua cu votarea”, rememorează întâlnirea cu Tusac o altă femeie, „când i-am spus aici că nu am casă, m-a luat de bluză și mi-a spus: dacă nu mă votați pe mine, o să ieșiți afară și din casa asta și la Primărie nu o să mai veniți niciun pui de țigan”. „Așa mi-a zis”, a subliniat ea. „De câte ori m-am dus la el pentru niște ajutoare, ne-a spus: «Așteptați, că noi nu avem buget, că nu avem nu știu ce». Soțul nu are cum să lucreze pentru că este accidentat. Eu nu am cum să îl las pe el așa bolnav în casă și pe copii. Nu am soacră, nu am socru. Trăiesc numai cu ceartă, numai cu scandal”, a încheiat femeia. „Mâncam din aceeași farfurie“ „Pe domnul Iorguș ca primar dacă îl opreai pe stradă stătea de vorbă cu tine”, a intervenit un alt tânăr. „Iorguș venea și mânca cu tine din aceeași farfurie. Nu făcea diferența de rasă”, l-a completat un alt bărbat. Așa cum a recunoscut și viceprimarul Ion Mincă, prezent la noul sediu amenajat de către Claudiu Tusac în incinta biobazei, „Mangalia are ceea ce merită”. „Ne-am pricopsit cu ce ne-am pricopsit, dar nu cred că va mai apuca doi ani de mandat”, le-a spus el la final oamenilor.