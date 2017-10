Vechea faleză a Mangaliei a intrat în lucrări de modernizare

Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, a anunțat, ieri, că au început lucrările la unul dintre proiectele cu finanțare europeană, respectiv modernizarea Aleii Teilor, vechea faleză a orașului. Proiectul prevede reabilitarea Aleii Teilor pe o distanță de 1,5 km, precum și amenajarea unui punct de belvedere.„Conform documentației tehnice, este vorba despre sistematizarea aleii Teilor, pe porțiunea dintre strada Vasile Pârvan și hotel President. Lucrările vor cuprinde reamenajarea pavajului cu dale din granit, crearea de locuri de joacă, amenajarea de spații verzi, modernizarea utilităților publice și amenajarea unui punct de observație, cu sistem de iluminat și mobilier urban”, a spus edilul din Mangalia.El a adăugat că proiectul urmează să fie realizat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltare durabilă și promovarea turismului, Domeniul 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice. Valoarea proiectului este de aproximativ 21,5 milioane lei, cu 2% contribuția bugetului local.În plus, deoarece deja s-a dat startul lucrărilor, primarul Cristian Radu a ieșit, ieri, pe teren pentru a vedea cum se desfășoară acestea.„Vom inspecta periodic șantierul, pentru a se respecta termenul de finalizare al lucrărilor, 31 decembrie anul curent. Alături de colegi din primărie am fost pe teren pentru a verifica modul în care se lucrează, dar și pentru a discuta cu reprezentanții constructorilor diverse detalii legate de proiect. Cu acest prilej, vreau să asigur locuitorii orașului că teii din zonă nu vor fi tăiați, iar dalele de piatră cu numele artiștilor vor fi scoase cu grijă, recuperate și vor fi montate într-o altă zonă, special amenajată”, a explicat șeful administrației din Mangalia.Totodată, el a reamintit că, în acest moment, în Mangalia se lucrează la alte trei proiecte europene: „Callatis istorie la malul mării”- reabilitarea vechii cetăți Callatis, faleza din stațiunea Neptun și Parcul Evergreen.Contractul de lucrări pentru Parcul Ever-green, care urmează să fie amenajat pe locul fostei stații de betoane COMCM, de pe strada Portului a fost semnat luna trecută, termenul de finalizare fiind tot până la sfârșitul acestui an. Proiectul este finanțat din bani europeni și are o valoare totală de aproximativ 8 milioane de lei.„Sper ca și acest proiect să fie finalizat până la 31 decembrie, conform docu-mentației semnate și asumate de constructor. Pentru cei care-și mai amintesc, încă din 2012 am spus că vom desființa stația de betoane de pe strada Portului, iar pe terenul acela vom face un parc cu bani europeni. Să nu uităm, totodată, că la Neptun se lucrează deja la modernizarea falezei, tot pe bani europeni. Așadar, în ultimii doi ani, Mangalia a reușit să atragă finanțări nerambursabile de peste 21 de milioane de euro, bani care se vor vedea în investiții atât de necesare orașului nostru”, a mai explicat edilul din Mangalia.