VEŞTI PROASTE pentru constănţeni! GIGACALORIA SE SCUMPEŞTE retroactiv

Plata incalzire

Nu am repartitoare . Datorita conditiilor climatice din aceasta iarna care afost mult primavara am inchis calorifeeele din dormitor si sufragerie lasand deschise pe cel din baie 4 elementi si bucatarie 6 elementi pentru care am platit in 3 luni 1200 lei , unii vecini lasau geamurile deachise penttu ca se sufovau in casa de caldura dar nu plsteau nimic deoarece erau subventionati . Cine verifica dosarele de subventi unde ppt fi cazuri de fals ,uz de fals ,meglijenta in serviciu ,abuz in serviciu