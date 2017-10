Vasile Delicoti şi-a lansat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Poarta Albă

Vasile Delicoti și-a lansat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Poarta Albă

Sute de persoane au fost alături de edilul Vasile Delicoti care și-a lansat, sâmbătă, candidatura pentru al doilea mandat la Primăria Poarta Albă în cadrul unui spectacol de muzică ușoară și populară.Evenimentul a avut loc pe stadionul din localitate și, pe lângă localnici, alături de Vasile Delicoti au fost și colegii de partid.Printre cei prezenți s-au aflat deputații Maria Stavrositu și Constantin Chirilă, primarul localității Murfatlar, Gheorghe Cojocaru și primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, prim-vicepreședintele PDL Constanța, Florian Constantin.Printre altele, primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, le-a adus la cunoștință localnicilor că dorește încă un mandat alături de echipa sa deoarece vrea să-și ducă la final toate proiectele începute.„Am realizat foarte multe din cele promise înainte să mă alegeți primar în 2008 și m-am ținut de cuvânt. După cum puteți observa chiar am făcut mai multe decât am promis. Cu toate acestea, mai am nevoie de încă un mandat pentru a duce la bun sfârșit și celelalte proiecte care se află în diverse etape de realizare”, a spus Vasile Delicoti.Vestea că primarul mai dorește să candideze a fost primită cu aplauze de locuitorii care, oricum, spuneau că Delicoti este singurul primar pe care l-au avut până acum și care a realizat enorm de multe lucruri pentru comună, doar într-un singur mandat.„De la iluminat comuna și străzi pietruite, sală de sport și grădiniță nouă, de toate a făcut primarul nostru. Mai trebuie apreciat și că a rămas la partidul din care face parte și nu a fugit la altul așa cum au făcut alții. Nu am auzit om din comună care să se fi dus la el să îi ceară ajutorul și să nu îl ajute. Asta spune tot. Avem primar serios, responsabil și, cu siguranță, tot el ne va conduce și următorii patru ani sau cât va fi nevoie”, a spus unul dintre localnici.În altă ordine de idei, pe scenă a urcat și candidatul PDL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, Florin Gheorghe. El le-a spus celor prezenți că trebuie schimbată actuala conducere a Consiliului Județean Constanța, deoarece nu a ajutat comunitățile locale.„Ne ajunge opt ani cu această conducere roșie care ne-a adus sărăcie. Cred ca v-ați săturat de politică. Peste tot politică, la televizor politică, în ziare politică. Politicienii au uitat de unde au plecat. E timpul să vină în mijlocul oamenilor și să îi asculte. Cred că adevăratele probleme mi le puteți spune dumneavoastră și împreună putem găsi cele mai bune soluții să le rezolvăm”, a precizat Florin Gheorghe.Candidatul PDL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.