Vasile Dâncu, audiat la DNA în dosarul insulei Belina, unde a fost la pescuit cu Dragnea

Ştire online publicată Joi, 21 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul vicepremier și ministru al Dezvoltării Vasile Dâncu a ajuns joi, în jurul orei 14:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, și a ieșit după aproape o oră.Fostul vicepremier a ieșit după o oră din sediul DNA. El a precizat că e prima dată când dă declarații în dosarul Belina și a spus că “probabil e vorba de proprietari”, dar nu știe nimic despre asta și nici despre hotărârile de Guvern, dat fiind că au fost luate în 2013, când nu avea nicio funcție publică.“Vor să afle ce am văzut, am fost odată la pescuit acolo, cu Liviu Dragnea”, a spus fostul vicepremier, care a afirmat că are calitate de martor.“A povestit o anumită situație în care s-a aflat”, a declarat avocatul lui Vasile Dâncu. Ea a confirmat că s-a discutat despre o situație în care Dâncu a fost la pescuit cu Liviu Dragnea la Belina. “Din punctul meu de vedere, ca avocat, nu a avut legătură cu cauza”Sursa: Pro TV