Vasile Blaga: PNL susţine în continuare Guvernul Cioloş

Vasile Blaga: PNL susține în continuare Guvernul Cioloș

Copreședintele Vasile Balga susține că PNL va susține Guvernul atât timp cât consideră că Executivul își respectă programul de guvernare.„Noi susținem în continuare și nu s-a cerut sub nicio formă să ne îndepărtăm de Guvernul Cioloș. Analizăm și atât timp cât considerăm că-și respectă programul de guvernare mergem înainte”, a declarat Vasile Blaga la finalul întâlnirii avută de conducerea liberală cu pre-mierul Dacian Cioloș.Copreședintele Alina Gorghiu a spus, la rândul său, că în cadrul discuțiilor cu premierul acestuia nu i-au fost făcute reproșuri.„Nu a fost niciun fel de întâlnire a cărei concluzie să fie dezbinarea sau ruperea noastră de Guvern. Nici pomeneală, ar fi vrut PSD să vadă așa ceva. A fost o întâlnire în care toată lumea a spus ce probleme există în viziunea noastră. Am discutat foarte deschis, foarte onest despre cum vedem noi colaborarea cu Guvernul Cioloș care, în percepția publică, este pus în dreptul PNL. Am încercat să analizăm toate lucrurile care nu au mers suficient de bine, toate lucrurile care au mers prost, astfel încât să avem un parcurs mult mai lin pe mai departe și o colaborare mult mai bună”, a declarat Gorghiu.Copreședintele liberal a explicat că temele de discuție au fost variate și că în urma celor prezentate premierul ar urma să facă o analiză cu privire la aspectele sesizate de reprezentanții PNL.