Vasile Blaga îşi doreşte unificarea dreptei, dar fără Antonescu

Vasile Blaga își dorește unificarea dreptei, dar fără Antonescu

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele democrat-liberarilor, Vasile Blaga, a declarat că PDL și PNL trebuie să se alieze sau chiar să se unească după alegerile prezidențiale, susținând că e nevoie de un partid de dreapta care să se opună cu succes PSD-ului.Vasile Blaga a spus într-o emisiune difuzată de TVR că „adversarul nostru nr.1, din 1991, este PSD. Noi am fost în opoziție permanentă cu acest partid, exceptând cele 8 luni nefericite în care am fost la guvernare, dar eu și atunci m-am opus”.În schimb, președintele PDL spune că partidul său se bate în prezent cu PNL pentru locul doi pe scena politică și crede în posibilitatea unei noi Alianțe D.A., dar nu în prezent, câtă vreme Crin Antonescu „e ca o floare, nu regretă niciuna din acțiunile din 2012, când am fost de râsul statelor democratice”.„După alegerile prezidențiale cred că e posibilă și ar fi și necesară (...) Un singur mare partid de dreapta care să se opună cu succes PSD, prin unificarea PDL și PNL”, a dezvăluit Blaga ce își dorește.Întrebat ce se întâmplă cu celelalte partide mici de pe dreapta, președintele PDL a spus că „vor veni spre matcă dacă vor dori”.În opinia sa, „cel mai redutabil” candidat ar fi Mugur Isărescu, dacă ar candida ca independent. Mihai Răzvan Ungureanu este un candidat „bun”, dar PDL va merge pe mâna lui Cătălin Predoiu.Cât despre Crin Antonescu, Vasile Blaga crede că „dacă va candida nu va ajunge în turul doi”.Mai departe, Vasile Blaga a acuzat Partidul Mișcarea Populară că e format numai din traseiști și nemulțumiți plecați de la PDL, susținând că Elena Udrea și Gheorghe Ștefan au fost cei care în 2011 „s-au chinuit să îl dea jos pe Emil Boc”.