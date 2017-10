Vasile Blaga: „Eu, din acest partid, plec doar acasă!“

Președintele Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, a fost prezent, aseară, la Constanța, pentru a-și prezenta moțiunea „România dreaptă. PDL - Politică dincolo de lozinci”, cu care dorește să recâștige șefia partidului. La eveniment, au participat aproximativ 1.000 de persoane, sala mare a Casei de Cultură fiind neîncăpătoare, lucru care a uimit chiar și echipa cu care Blaga a venit la Constanța.Pe tot parcursul acțiunii, au fost fluturate pancarte cu mesaje ca „Blaga unește Dreapta” sau „Constanța votează Blaga”.Evenimentul de prezentare și susținere a moțiunii lui Vasile Blaga a fost moderat de preșe-dintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru.Vasile Blaga,a declarat că luptă pentru un PDL al soluțiilor care să se bazeze pe oamenii din teritoriu, nu doar să-i coordoneze, și un PDL care să se bazeze pe oameni.„Mă bucur că ne vedem la Constanța, la această oră târzie (n.r. - ora 19.00), iar sala este plină. Faptul că ne întâlnim demonstrează că țineți la partid. Deși am guvernat într-o perioadă grea și am plătit și, după părerea mea, am pierdut prea aspru”, a declarat Vasile Blaga.El a spus că este omul care nu trădează, este alături de partid și de principiile și valorile acestuia și își dorește un partid care să se bazeze pe oamenii lui din teritoriu, pe profesioniști.„Acuzele în interiorul partidului nu fac bine. Noi trebuie să ne reorganizăm, să câștigăm alegerile generale oricând vor fi ele, de aceea am și depus această moțiune. Programul nostru politic pe care îl susțin și unii de la Constanța este unul de triplu angajament față de dumneavoastră, membrii și simpatizanții noștri, față de partenerii europeni și față de cetățenii români. Nu mai suntem la putere și avem timp să reconstruim acest partid de la firul ierbii, un partid care în 2014 să confirme că este cel mai puternic”, a precizat Vasile Blaga.Întrebat ce va face dacă o să piardă președinția partidului la alegerile din 23 martie, Vasile Blaga a dat asigurări că nu va pleca la alt partid.„Am pierdut șefia PDL și în 2011, și am rămas în partid. Eu, din acest partid, nu plec decât acasă!”, a declarat Vasile Blaga.În altă ordine de idei, el a spus că va candida doar pentru funcția de președinte, nu și pentru vreo altă funcție din partid.„Candidez doar pentru funcția de președinte al PDL și voi câștiga!”, a mai spus Blaga.În altă ordine de idei, alături de Vasile Blaga, la prezentarea moțiunii sale la Constanța au mai fost prezenți secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur, vicepreședinții Raluca Turcan și Andreea Paul, precum și euro-parlamentarul Traian Ungureanu.Mai multe detalii de la acest eveniment puteți afla și în ediția ziarului de mâine.