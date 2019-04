"Varianta demisiei este mai sigură; voi preda sigiliul şi la gară, adică la Iaşi!"

"Varianta demisiei este mai sigură; voi preda sigiliul și la gară, adică la Iași!"







sursa: Agerpres

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat joi că varianta demisiei este mai sigură, spre deosebire de revocare, care îi dă posibilitatea președintelui Klaus Iohannis "să se mai gândească".Toader s-a întâlnit joi dimineața, la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dăncilă, iar la revenirea la sediul Ministerului Justiției a spus că au avut o "discuție foarte corectă"."Am avut relații bune cu fiecare dintre cei trei premieri din guvernele cărora am făcut parte. Și cu domnul Grindeanu, și cu domnul Tudose, și cu doamna Dăncilă, foarte bune relații. Vă asigur de faptul că, cel puțin așa ne-am declarat și cred că așa va fi, și după încetarea ministeriatului, relațiile dintre mine și domnia sa vor fi aceleași, neafectate. Aseară a rămas să ne vedem la 9,30 și să discutăm despre variantele de încetare a mandatului. Mi-a confirmat faptul că aseară, după ce am făcut eu enunțul acela, a dat drumul la adresele către președintele republicii, ulterior, spre ora 21,00. Prin urmare, discuția care a existat a fost absolut corectă, în limitele în care eu știam și dânsa mi-a confirmat astăzi", a afirmat Toader.Tudorel Toader a adăugat că prim-ministrul a evocat nevoia de asigurare a continuității activității la minister."Eu v-am spus de foarte multe ori că nu pot închide. Orice funcționar responsabil, demnitar, nu poate să închidă biroul și să zică: 'Am auzit că mă remaniază și plec și, până va veni noul ministru, cine girează, cine coordonează?' Pentru că secretarii de stat pot fi delegați numai de către ministrul titular. Prin urmare, prima concluzie, voi rămâne la minister, până la momentul în care în Monitorul Oficial apare numele și prenumele noului ministru. Îl voi aștepta, voi preda pe bază de proces-verbal, îi voi preda sigiliul și, ca să fiu sugestiv, 'La gară!', adică la Iași", a spus Toader.Ministrul Justiției consideră că varianta demisiei este mai sigură, decât cea a revocării din funcție."În al doilea rând, sunt două proceduri în care se ajunge la acel moment. Procedura solicitării de revocare și procedura demisiei. Acum, care este diferența. Punctul terminus, punctul final, este cel în care se publică în Monitorul Oficial numele, prenumele noului ministru. Cum se ajunge acolo? Pe calea cererii de revocare sau a demisiei. Problema este următoarea: pe ce cale se ajunge mai repede și mai sigur? Aici apare relația dintre cei doi poli ai Executivului: jumătatea care este la președinte, jumătatea care este a prim-ministrului. Unde se ajunge mai repede și mai sigur? Sigure sunt amândouă. (...) Am luat act de decizia doamnei prim-ministru de a trimite la Cotroceni solicitarea de revocare din funcția de ministru. O voință pe care, după lege, ești obligat să o respecți și în fapt, sigur, o voi respecta. Problema demisiei. Doamna prim-ministru mi-a cerut să iau în calcul, să mă gândesc și la varianta demisiei. Varianta demisiei este mai sigură, trece termenul și președintele trebuie să ia act de demisie, spre deosebire de revocare când președintele poate să spună și ne-a mai spus de atâtea ori: 'Mă mai gândesc, mă mai uit la mapa profesională, mai evaluez, este weekend și mai vedem noi'", a explicat Toader.