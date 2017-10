„Varianta demisiei ar fi cea mai mare laşitate”

„Varianta demisiei ar fi cea mai mare lașitate”

Întrebat dacă s-a gândit la varianta demisiei în aceste zile, Băsescu a spus că s-a gândit, dar ar fi o mare lașitate. "M-am gândit și ar fi cea mai mare lașitate. V-am mai spus că președinții nu abdică - ei nu pot - și demisia mea ar fi atingerea obiectivului celor care au dat lovitura de stat și nu vreau să-și atingă obiectivul. Dacă va spune Curtea Constituțională altfel, foarte bine, îmi voi scoate pălăria, îmi iau bocceluța și am plecat. Că am o meserie, știu ce să fac, dar altfel ar fi ridicol ca eu însumi, prin atitudine, prin acțiunea mea să duc la finalizarea cu succes a loviturii de stat", a precizat Traian Băsescu, la sediul său de campanie.El a adăugat că în calitate de "președinte suspendat legal nu poate demisiona dintr-o funcție pe care n-o are în momentul de față - cea de președinte"."Dar, dacă se gândește cineva că în eventuala revenire iau în considerație acest lucru, nu. Îl iau în condițiile mele, cele pe care le-am discutat: hai să revizuim Constituția, respectăm votul de la referendumul din 2009, cu reducerea numărului de parlamentari și parlament unicameral, mai putem ajusta și altele și reducem mandatul președintelui la patru ani. Deci, în aceste condiții, în mine au un partener", a mai spus Traian Băsescu.