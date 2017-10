Vanghelie, scrisoare din arest către Victor Ponta. Ce îi transmite

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, aflat în arest, îi transmite o scrisoare lui Victor Ponta, în care spune că PSD este în pericol să fie decapitat și îi cere să nu sacrifice partidul prin "mezalianța" cu Gabriel Oprea, avertizându-l să aibă grijă la următorii pași care trebuie făcuți.Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, fost lider al PSD București, exclus din partid în noiembrie 2014, după ce i-a criticat pe Victor Ponta și Liviu Dragnea pentru eșecul din alegerile prezidențiale, îi transmite o scrisoare deschisă lui Victor Ponta, postată pe pagina sa de Facebook de către echipa de comunicare pe care o redăm în totalitate.„Cel mai mare si cel mai puternic partid politic din Romania este in pericol sa fie decapitat. Partidul Social Democrat este partidul la care am pus umarul alaturi de sute de mii de membri, pentru milioanele de romani care au avut si au incredere in valorile social-democratiei, pentru milioane de tineri care vor locuri de munca, pentru pensionarii care spera la o batranete demna, pentru medicii si profesorii care nu mai suporta umilinta salariilor de mizerie. Ma adresez, deopotriva, lui Victor Ponta, inca presedintele acestui partid, cat si tuturor membrilor PSD care trec, acum, printr-o perioada tulbure, cu temeri pentru viitorul acestui partid pentru care am muncit si in care am crezut cu totii.Victore, nu este prima data cand iti atrag atentia ca, prin mezalianta cu Generalul Oprea, iti sacrifici destinul politic si, odata cu al tau, al intregului partid. Atat eu cat si alti lideri ai partidului suntem, acum, in arest pentru ca l-ai lasat pe Generalul Oprea sa puna mana pe Justitia din Romania. Nu uita ca oameni ca mine, care au construit partidul in ultimii 20 de ani, stau in puscarii, nevinovati, pentru ca au vrut sa se opuna acestui gen de a face politica!Nu uita ca, indiferent de cat de nevinovat esti, am invatat prin acesta experienta a arestului preventiv ca atunci cand nu exista reguli si cand morala politica este tradata, tot nevinovatii sunt cei care platesc.Stii bine ca punerea ta sub acuzare constituie o lovitura majora data partidului care te-a facut ceea ce esti, Primul Ministru al Guvernului Romaniei. Ma adresez tie si tuturor celor care au puterea de decizie in acest partid, sa aveti mare grija la urmatorii pasi care trebuie facuti.Orice intelegere cu Generalul Oprea va duce la sacrificarea partidului prin sacrificarea nevinovatilor. Cei ca Generalul Oprea nu sunt interesati de natiunea romana si de statul roman. El este interesat sa militarizeze viata politica romaneasca si, prin instrumentele sale din justitie, sa distruga orice mecanism democratic instaurat in ultimii 25 de ani.Ii rog pe toti aceia carora li s-au inscenat si fabricat actiuni mediatice sau in justitie sa isi aminteasca ce a facut acest individ in perioada lui Adrian Nastase, alaturi de echipa Bittner, alta alianta nefasta pentru liderii de atunci si pentru intregul partid, fata de care m-am impotrivit cu fermitate. Dar justitia de atunci actiona corect, in sprijinul adevarului si al dreptatii, nu la comanda.Atunci am reusit sa scot adevarul la iveala si sa trec peste hopul dosarelor fabricate de Generalul Oprea cu ajutorul Procurorului General din acea vreme, care astazi este secretar de stat in Ministerul pe care acesta il conduce. Si eu, si alti colegi, am trecut prin acele momente de pericol, dar in aceste zile, Generalul Oprea, prin oamenii lui de casa raspanditi in toate institutiile statului, isi depaseste cu mult atributiile functiilor pe care le are, amestecandu-se in actul de justitie.Eu am crezut si cred in justitia corecta din Romania. Cred in PSD si in membrii lui devotati. Cred in democratie si in bine.Victor, stim amandoi ca institutiile abilitate ale Romaniei, dar si cele internationale, cunosc cine este Generalul Oprea, ce a facut el in ultimii 20 de ani si cum s-a folosit de justitia din Romania nu in «interesul national», ci in propriul interes. De aceea, repet: PSD-ul, acest mare partid va suferi o infrangere istorica tocmai din cauza intelegerii nefaste dintre tine si Generalul Oprea. Nu uita ca partidul este cel care iti da puterea, nu Generalul Oprea, iar atunci cand cineva iti da un drept ti-l poate si lua. Noi suntem partidul, cei are au pus umarul la construirea lui si au fost dati la o parte dupa ce si-au facut treaba, nu Generalul Oprea care prin tradari si jocuri de culise nu face nimic altceva decat sa se catere pe PSD ! Victore, decizia e la tine!"