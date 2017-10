Vanghelie preia conducerea Partidului Dreptății Sociale

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marian Vanghelie a anunțat că preia conducerea Partidului Dreptății Sociale - formațiune care va avea congresul în aproximativ trei săptămâni.El s-a prezentat la Palatul Parlamentului împreună cu un grup format din parlamentari, reprezentanți ai sindicatelor, membri ai PDS, alături de care va conduce partidul care este înființat de mai bine de șapte ani."Ne vom lupta pentru drepturile omului. O să vedeți în următoarele zile lucruri frumoase. Dacă nu voi reuși la următoarele alegeri parlamentare să fiu mai puternic decât PSD, plec acasă. (...) Am avut discuții cu mulți oameni din Parlament, cu mulți oameni politici, chiar din momentul în care am ieșit din arestul preventiv. Am avut discuții pentru ce trebuie făcut pentru o stângă democratică din România, pe ceea ce trebuie făcut ca, în acest stat de drept, să schimbăm lucrurile în bine. (...) Sunt alături de mine oameni, un grup de sprijin din PSD, unii mai vechi decât sunt eu, care am 23 de ani în PSD. Sunt alții care reprezintă sindicatele, Consiliul General, consilii, care reprezintă Parlamentul. În aproximativ trei săptămâni ne veți vedea la Sala Palatului, unde vom prezenta ce vrem să facem cu acest grup", a declarat Vanghelie, citat de Agerpres.Marian Vanghelie a arătat că își asumă responsabilitatea preluării acestei noi formațiuni și nu a dorit să dea încă un răspuns concret în privința candidaturii sale la Primăria sectorului 5, lăsând să se înțeleagă că ar putea candida chiar la Primăria Capitalei. "Nu vreți un moment tipic cu 7 candidaturi? Să explodeze doamna Firea", a adăugat el.