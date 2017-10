Validarea lui Mazăre în funcţia de primar a fost amânată. Află motivul!

2

Despre alegeri

Ma intreb cum a reusit acest nemernic sa iasa din nou primar cand toata lumea spune ca nu l-a mai votat, ba mai mult il detesta? Cum e posibil ca sa iasa primar cu acelasi procentaj pe care l-au dat exitpollurile? Mai trebuie sa spun ca pe acesti nemernici nu-i vom da jos de la putere decat impuscandu-i si transformandu-ne toti oamenii de rand in membrii Al-Qaeda? Am avut incredere in Palaz, Chiru si altii, dar cand a fost vorba de lupta si pus piedici s-au dat la o parte ca niste mielusei. Mi-e scarba de toata clasa politica din C-ta din care fac parte numai slugi si lingai, fara creiere sau demnetita. Numai bine!