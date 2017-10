Valeriu Zgonea îşi face bagajele din fruntea Camerei Deputaţilor

Valeriu Zgonea își face bagajele din fruntea Camerei Deputaților

Comisia parlamentară privind statutul deputaților și senatorilor a decis marți, cu cinci voturi „pentru” și unul „împotrivă”, că Valeriu Zgonea își pierde funcția de președinte al Camerei Deputaților automat după ce a pierdut sprijinul politic al grupului care l-a propus în funcție.„În ce îl privește pe domnul Zgonea, e relativ simplu, pentru că în statut, adică în Legea 96, care e lege organică, figurează la articolul 32 în mod clar la retragerea sprijinului politic pierderea automată a postului pe care l-a obținut prin sprijin politic. Am luat decizia cu un singur vot „împotrivă”, al PNL, care încearcă să folosească o chichiță avocățească, să spună că retragerea sprijinului politic e mai puțin decât excluderea, deci să punem în discuție că nu e retragere, e o chichiță, excludere e mai mult decât atât și eliberarea acestei poziții, oricare dintre ele din Biroul permanent, obținută prin sprijin politic se pierde automat. Nu se votează nimic și se informează plenul după ce Birourile permanente reunite, pentru că se folosesc instrumentele Camerelor reunite, pot să constate că s-au respectat condițiile despre care am vorbit la articolul 32, alineatul 3", a explicat președintele Comisiei pentru statut, Bogdan Niculescu-Duvăz.După votul Comisiei de statut din Camera Deputaților, Valeriu Zgonea a ținut să precizeze că atenția publică este distrasă de la adevăratele probleme ale țării cu false subiecte, cum este și cel al schimbării sale.„Eu am condus ședința biroului permanent. Eu respect întotdeauna procedurile legale. Nu am să comentez niciodată ironiile sau acest tip de abordare pe care un politician o face. Și chiar dacă vine din partea unui coleg din PSD, eu nu uit că am fost 20 de ani acolo. E dreptul domniei sale (n.r. Liviu Dragnea). Dacă asta crede domnia sa că este prioritar în campania electorală pentru colegii care candidează de la PSD, înseamnă că ironia și bășcălia sunt cele două subiecte cu care vom putea să câștigăm alegerile”, a declarat Zgonea.