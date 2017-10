Vadim îi cere lui Băsescu să nu promulge legea ştirilor bune

Vadim îi cere lui Băsescu să nu promulge legea știrilor bune

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul PRM Corneliu Vadim Tudor i-a cerut, vineri, președintelui Traian Băsescu să nu promulge legea care obligă posturile de televiziune și de radio să difuzeze în jurnale știri cu teme pozitive și negative, în pondere egală, inițiată de Gheorghe Funar (PRM) și Ioan Ghișe (PNL). „Pentru a pune capăt acestor discuții care s-au inflamat și riscă să degenereze, mai ales că țara are probleme mult mai importante, am decis să îi cer eu public lui Traian Băsescu să nu promulge legea respectivă”, a spus președintele PRM, vineri, într-o conferință de presă. Corneliu Vadim Tudor a apreciat inițiativa drept bine intenționată, chiar dacă are o formulare ambiguă și deficitară, și a precizat că nu este vorba despre o instituire a cenzurii, dorindu-se o mai mare responsabilitate în difuzarea programelor la televiziuni și radiouri. „Ambiguitățile și confuziile au fost generate de antiteza dintre «știri cu teme pozitive» și «știri cu teme negative». Cine stabilește unde trebuie pus semnul plus și unde trebuie pus semnul minus?”, a arătat el.