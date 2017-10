Va mai avea Constanţa o sală polivalentă? Proiectul a pornit cu stângul

4

@Luk.-Fratia siciliana de la M.Neagra

Bun, pensionarii si-au vandut sufletul si libertatea pe un pui congelat,dar restul populatiei? Aici este durerea, de ce restul populatiei n-a iesit la vot sa sanctioneze PSD-ul?Unde a fost tineretul in ziua votului?Daca Dragnea, Stroe & PSD sunt niste iresponsabili care guverneaza aceasta tara, este si din vina noastra. PNL-ul, partidul nr 2,in tara si-n oras care ar fi trebuit sa faca opozitie ciumei rosii, ce au facut?Asa cu Mazare a cumparat PNL-ul lui Dragomir, asa si Fagadau a cumparat PNL-ul lui Muhscina.De 6 luni,de cand s-au terminat alegerile, eu n-am vazut nicio initiativa a PNL-ului.In afara de blaturi cu PSD-ul a auzit cineva altceva? Ii pot bloca in CL , toate initiativele aberante ale lui Fagadau. De ce nu o fac? Muhscina ca leader, are ocazia sa-l ia la suturi pe Fagdau in legatura cu parcul Arheologic sau Sala Sporturilor.Ati auzit vreun protest , o luare de cuvant? NU,ptr ca au fost mituiti politic.Ce-mi era Dragomir sau Hasotti, ce-mi este Muhscina sau Boroianu. PS.Mazare cat a stat la puterene,ne-a infratit cu TrappaniI.Da domnilor , Constanta este infratit cu Trappani, celebrul oras sicilian unde Cosa Nostra este infratita cu Carabinierii, cu procurorii si cu toate partidele politice.Asa este si in C-ta,PSD,PNL ,DNA C-ta ,IPJ etc sunt infratite precum fratii lor sicilieni.