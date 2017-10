Va candida sau nu Ramona Mănescu la Primăria Constanţa?

Va candida sau nu Ramona Mănescu la Primăria Constanța?

Europarlamentarul Ramona Mănescu, propulsată în Parlamentul European de PNL, nu intenționează să candideze, momentan, pentru Primăria Constanța deși, în ultima perioadă există din ce în ce mai multe voci care spun că, în contextul în care PNL este condus de o femeie, liberalii constănțeni ar putea încerca să iasă la alegerile de anul viitor tot cu o reprezentantă a sexului feminin. Întrebată de „Cuget Liber” dacă este interesată de o candidatură la Primăria Constanța, Ramona Mănescu a infirmat.„Sunt sigură că există colegi în PNL Constanța care pot candida cu succes, nu am în vedere momentan o posibilă candidatură a mea”, a spus Ramona Mănescu.În contextul în care anul viitor vor avea loc alegeri locale, din ce în ce mai mulți constănțeni se întreabă cu ce candidat va ieși PNL pentru competiția la Primăria Constanța.Reprezentanții partidului de la malul mării, care este condus de doi copreședinți în acest moment, respectiv, deputatul Gheorghe Dragomir și senatorul Gigi Chiru, nu au încă un răspuns clar, bine stabilit. Ambii au lansat informația conform căreia candidatura se va stabili în urma unui sondaj care se va efectua printre constănțeni.Astfel, există deja doi posibili candidați, Gigi Chiru și Robert Boroianu. Dacă primul și-a manifestat clar intenția de a își încerca, din nou, norocul pentru funcția de primar după ce a pierdut alegerile în 2012 în fața actualului edil Radu Mazăre, Robert Boroianu nu a ieșit încă public să afirme sau să infirme o posibilă candidatură. În toată această competiție internă a mai apărut și un al treilea nume, cel al europarlamentarului Ramona Mănescu.În cadrul unei conferințe de presă organizată la sfârșitul săptămânii trecute, deputatul Gheorghe Dragomir, copreședintele PNL Constanța, a anunțat că europarlamentarul Ramona Mănescu se va înscrie în PNL Constanța, în momentul de față ea fiind membru al Organizației PNL Sector 6 București.„Ca o noutate vă pot spune că Ramona Mănescu se va înscrie în Organizația PNL Constanța. De fapt, este vorba despre o revenire a acesteia în organizația-mamă, căci PNL Constanța este filiala în cadrul căreia, în 1990, atunci când avea doar 18 ani, Ramona Mănescu și-a depus adeziunea de membru. Din moment ce Ramona Mănescu este europarlamentar pe această euroregiune, este firesc ca ea să redevină membru al PNL Constanța”, a spus deputatul Gheorghe Dragomir.Afirmațiile sale au fost întărite și de se-natorul Puiu Hașotti, prezent la conferință.„Vă spun că, în 1990, personal am semnat adeziunea Ramonei Mănescu când s-a înscris în PNL Constanța”, a spus Hașotti.Întrebat dacă Ramona Mănescu ar putea candida la Primăria Constanța, Dragomir a spus că „totul este posibil” și a precizat că, dacă aceasta va fi de acord, numele ei va fi inclus în sondajul care se va efectua.La numai două zile de la aceste afirmații, celălalt copreședintele al PNL Constanța, senatorul Gigi Chiru a reiterat ceea ce a spus și Gheorghe Dragomir, respectiv că se vor face sondaje interne pentru desemnarea celor mai buni candidați.„PNL are obligația să câștige tot ce se poate câștiga la Constanța. Salut intenția Ramonei Mănescu de a candida pentru Primăria Constanța și de a fi inclusă în sondaj”, a spus Gigi Chiru.Ramona Mănescu este născută în 1972, în Constanța. Este membru al Parlamentului European din 2007. La alegerile europarlamentare din 25 iunie 2014, Ramona Mănescu a câștigat un nou mandat de europarlamentar fiind susținută și de organizația PNL Constanța. Ramona Mănescu este căsătorită cu Rareș Mănescu, primarul sectorului 6 din București.