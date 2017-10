USR vrea program de opt ore pe zi pentru aleşii locali

1

Totul se plateste mai devreme sau mai tarziu

Felicitari USR. Continuati sa va chinuiti sa faceti lumina in jungla din parlament caci aveti sustinerea noastra. Peste 4 ani speram sa nu mai existe baietii cu ochi albastri care au dezinformat populatia tarii in legatura cu acest partid sau care datorita incompetentei nu au avut nici o reactie in legatura cu aceasta instigare, aceasta inventie. Ei doar manipuleaza in favoarea intereselor lor financiare aproape totul. Sa le uram numai de "bine" si sa primeasca ceea ce merita de la cel de sus