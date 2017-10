USR şi-a deschis filială la Medgidia. Formaţiunea, condusă de Gabriel Cateliu

USR și-a deschis filială la Medgidia. Formațiunea, condusă de Gabriel Cateliu

Partidul lui Nicușor Dan și-a deschis filială la Medgidia. Drept urmare, Uniunea Salvați România, filiala Medgidia va funcționa, începând cu data de 1 noiembrie, în sediul din Piațeta Decebal Bloc P3, din centrul localității de pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră.Totodată, în prima ședință, președinte al filialei Medgidia a fost ales Gabriel Cateliu, în vârstă de 27 de ani, născut și rezident în Medgidia, licențiat în Științe economice și cu-noscut în județ ca promotor al acțiunilor de binefacere derulate de ONG-ul Community Aid Romania.„Am avut în vedere înființarea filialei USR Medgidia încă de când am decis să renunț la candidatura ca independent la Camera Depu-taților și m-am alăturat Uniunii Salvați România. Am avut susținere atât din partea conducerii centrale a USR, în special a doamnei Clotilde Armand, cât mai ales de la colegii din organizația județeană USR Constanța, care, duminica trecută, mi-au acordat voturile lor pentru a ocupa locul doi pe lista pentru Camera Deputaților”, a declarat Gabriel Cateliu.Printre altele, el a precizat că se pot înscrie în USR filiala Medgidia toți cetățenii români, indiferent unde și-au declarat adresa în cartea de identitate.Pe de altă parte, Gabriel Cateliu a pus bazele unui nucleu entuziast de colaboratori, lansând o invitație deschisă către toți cei care doresc să se implice în activitatea noii organizații.„Pe lângă membrii fondatori din orașul Medgidia și comunele limitrofe, filiala noastră are deja membri și simpatizanți din București, Constanța, Murfatlar și chiar și-a exprimat dorința de a ni se alătura o persoană rezidentă în Diaspora. Pe toți cei care își doresc să intre în echipa celor care vor schimba modul în care se face politică în România, îi invit să ne contacteze prin email office@cateliugabriel.ro sau pe pagina noastră de Facebook”, a mai spus Gabriel Cateliu.