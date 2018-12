USR se opune numirii lui Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, ieri, că deputatul PSD Mircea Drăghici nu trebuie „sub nicio formă” să fie acceptat în funcția de ministru al Transporturilor.Cauza opoziției ar fi faptul că Mircea Drăghici este subiectul unei cercetări penale, spune șeful USR, Dan Barna, potrivit Hotnews.ro. „În ceea ce îl privește pe domnul Drăghici, USR consideră că sub nicio formă nu trebuie validat ca ministru, pentru că tocmai are în desfășurare o cercetare penală în legătură cu folosirea ilegală a fondurilor de campanie pentru achiziții să le spun personale, de aceea nu are nicio justificare numirea unui ministru cu asemenea probleme penale active”, a afirmat Barna. „Decizia, evident, aparține președintelui, nu este un sfat pe care îl dăm. Am spus că poziția USR este una foarte fermă: nu putem numi ministru o persoană care în momentul numirii are în desfășurare o anchetă penală privind utilizarea nelegală a unor fonduri publice”, a adăugat ulterior Barna. Mircea Drăghici, trezorierul PSD, propus pentru a prelua șefia Ministerului Transporturilor, este cercetat penal într-un dosar deschis de Parchetul General, cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii primiți de PSD cu titlul de subvenție de la stat.