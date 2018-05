USR, protest pentru salvarea parcului Tăbăcărie

1

Parcurile din Constanta

La ce popor de IDIOTI nu ai ce sa le ceri. Parcul Tabacarie sau ghiolul mic cum il numesc Constantenii nu va mai fi, daca s-a aprobat construirea de blocuri. Vom vorbi cu " a fost odata ca in povesti"despre parcul Tabacariei. Singurul personaj care a iubit Constanta inclin sa cred ca a fost omul care a bagat tramvaie in Constanta si a facut in parcul Tabacariei Expo Flora. Cei de azi se vad cu ochiul liber ca sunt niste PARVERNITI, educatie LIPSA.