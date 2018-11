USR, petiție online prin care cere RETRAGEREA numelui lui Liviu Dragnea

Idee halucinantă a unui membru USR, pe nume Cristian Dragnea. Deranjat că poartă același nume de familie ca liderul PSD; USR-istul cere pe site-ul petitieonline.com ca Liviu Dragnea să fie lăsat fără nume.”Cer să i se retragă numele de familie lui Liviu Dragnea. De când acest politician a devenit cel mai detestat din România, eu, împreună cu toți cei care purtăm numele de Dragnea suportăm zilnic insulte precum "Mu*e Dragnea!", ca să dau doar exemplul cel mai celebru din multe altele. Am râs o dată, am râs de 10 ori, am râs de 1000 de ori, însă acum când mai face cineva glume pe seama numelui meu, mă uit la el ca personajele negative din filmele lui Tarantino.Mai rău, am intrat în USR și încerc să fiu printre Oamenii Noi care schimbă fața politicii românești. Din păcate, observ că foarte mulți simpatizanti ai USR sau alți cetățeni spun cât se poate de serios că nu am nicio șansă cu acest nume și că ar trebui să îl schimb, pentru că e compromis. Pot să-i judec pe ei că gândesc așa, dar văzând cât de numeroși sunt, am ajuns la concluzia că trebuie să fac ceva.Ei bine, găsesc extrem de injustă și indignantă ideea să-mi schimb eu numele! Numele meu a fost purtat de bunicul meu din comuna Dor Marunt, jud. Călărași, care a muncit pământul împreună cu bunica mea toată viața să crească 7 copii și mulți nepoți, care a luptat în război împotriva naziștilor și care este un model pentru mine, așa cum e și bunica mea. Dragnea este și mama mea, care m-a crescut singură în condiții foarte grele. Dragnea sunt unchi, mătuși, veri, verișoare și alți membri ai familiei mele, care își câștigă cu greu existența în țara asta prădată de unii ca Liviu Dragnea.Așadar Liviu Dragnea nu merită să poarte acest nume, este o rușine pentru toți cei care îl purtăm. Și, cum spuneam mai sus, ne compromite șansele de a intra în politică și poate și în alte domenii."