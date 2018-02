USR cere demisia ministrului Tudorel Toader și a inițiat moțiune simplă

Uniunea Salvați România inițiază moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invită toate formațiunile de opoziție să i se alăture. De altfel, reprezentanții USR au demarat deja discuții cu colegii din celelalte partide.USR consideră că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a încălcat toate principiile democratice și ale statului de drept prin declarația publică de joi seara, când a anunțat că declanșează procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA fără să ofere motive juridice bine fundamentate, în acord cu Legea 303/2004, cea care reglementează motivele și condițiile în care se poate cere revocarea unui procuror șef al DNA.Unul dintre motivele pentru care USR va depune moțiune împotriva ministrului Toader constă în faptul că, în opinia USR, acesta s-a substituit autorității CSM, ceea ce este neconstituțional. De asemenea, i se reproșează că s-a referit la anchetarea OUG 13 de anul trecut, când CSM a decis că procurorii au acționat corect.„Toader a spus că Laura Codruța Kovesi a contestat autoritatea CCR, pentru că a invocat fapte care nu mai pot fi investigate, pentru că CCR a dezincriminat o parte a abuzului în serviciu. Acesta este un fapt, nu o contestare din partea șefei DNA. Doamna Kovesi a dat interviuri la BBC și Euronews și a stricat imaginea României pe plan extern. Așadar avem o acuză pentru delict de opinie. Dar minciunile transmise de Dragnea și Tăriceanu către reprezentanții CE sau ale europarlamentarilor trimiși la Bruxelles de PSD-ALDE nu au stricat imaginea țării? Dar sutele de mii de oameni în stradă timp de un an de zile, care protestează neîncetat față de abuzurile de putere ale grupării Dragnea-Tăriceanu nu transmit același mesaj”, se mai spune în documentul prin care USR a inițiat moțiunea simplă împotriva ministrului Tudorel Toader.De altfel, USR a reacționat, imediat, după ce ministrul Justiției a anunțat că propune revocarea din funcție a șefei DNA și a condamnat ferm decizia politică luată de Tudorel Toader. În plus, USR a solicitat demisia imediată a ministrului Justiției.„De aproximativ un an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot încearcă să amâne această decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justiției pe mână, cu scopul clar de a-i scăpa de amenințarea dosarelor pe care le au în instanță și nu pentru a administra corect regulile după care funcționează sistemul judiciar.Tudorel Toader a ales să respecte indicațiile șefilor politici și să dea un semnal puternic magistraților din România că, de acum înainte, oricine îndrăznește să cuteze să ancheteze gașca de penali a lui Liviu Dragnea va fi supus hărțuielilor mediatice și politice. USR le transmite magistraților independenți și onești, care nu se lasă intimidați de PSD, că au un sprijin în ei și în societatea civilă, în sutele de mii de români care-și doresc o justiție dreaptă și o lege egală pentru toți”, a transmis președintele USR, Dan Barna.