USR are un nou lider. Dan Barna: Vrem unitate în partid, duşmanul real pentru noi e PSD

USR are un nou lider. Dan Barna: Vrem unitate în partid, dușmanul real pentru noi e PSD

Reprezentanții Uniunii Salvați România (USR) s-au reunit, sâmbătă, la Poiana Brașov, în cadrul Congresului Extraordinar unde și-au ales noul lider al partidului.Congresul USR a avut loc ca urmare a demisiei lui Nicușor Dan, fondatorul formațiunii politice. După numărarea voturilor a reieșit că Dan Barna a obținut 127 de voturi din cele 191 exprimate, iar contracandidatul său, Vlad Alexandrescu, 50 de voturi. Dan Barna s-a născut pe 10 iulie 1975, iar în 2016 a fost ales deputat de Sibiu pe lista USR.Pe de altă parte, în timp ce Congresul era în desfășurare, fostul președinte Nicușor Dan îi acuza pe Facebook pe organizatori de „practici demne de PSD și PNL”, motiv pentru care a ales să nu participe la Congresul partidului.Imediat după anunțarea rezultatelor, noul președinte al Uniunii Salvați România, Dan Barna, a declarat că nu se pune problema epurărilor în partid după congresul în care a fost aleasă noua conducere, menționând că USR vrea să facă opoziție activă, „dușmanul său real fiind PSD, care duce România în zona confiscării resurselor publice”.„USR este un partid care va continua să fie opoziția activă. Dușmanul real pentru noi este PSD, care duce România într-o zonă a confiscării resurselor publice pentru o clică de oameni care vor să le fure și să le pună la adăpost de lege”, a spus Barna.El a mai adăugat că datoria pe care USR o are față de cetățeni este de a fi un partid de opoziție care luptă în mod real pentru interesele lor, care să apere statul de drept în aceste zile în care este mai atacat ca niciodată.„Mesajul pe care majoritatea membrilor l-au înțeles azi și eu, ca președinte ales, îl înțeleg, este acela că așteptarea este să pornim pe drumul de partid de opoziție, pe care ni l-am asumat la alegerile din decembrie anul trecut. În ceea ce privește posibilele epurări, vă pot spune fără echivoc că este o știre pur Radio Erevan, nu se pune problema să existe vreo epurare. Întreaga mea campanie și întregul meu mesaj și al lui Vlad Alexandrescu a fost explicită, în sensul de păstrare a unității partidului, în sensul păstrării tuturor membrilor care vor să activeze în USR, care susțin valorile pentru care noi am primit 600.000 de voturi. Nu există nicio inițiativă sau intenție de a epura oameni din partid. Suntem în 2017, nu în anii ‘50. Tocmai de aceea am spus că voi sta de vorbă cu toate filialele care, la acest moment, au luat decizia să nu participe la congres. Mesajul este să mergem împreună mai departe, partidul are nevoie de fiecare dintre ei”, a mai spus Dan Barna.Potrivit acestuia, congresul de la Poiana Brașov a avut legitimitate.„Cumva este unul dintre lucrurile triste ale acestei zile, faptul că Nicușor Dan, plasându-se în afara partidului, a simțit nevoia să transmită supărarea pe care domnia sa o are. În ce privește legitimitatea, nu este niciun dubiu, au votat 70% din delegații prezenți la congres. Deci nu este o chestiune de un vot sau două. Nu se poate vorbi despre o nelegitimitate în această situație în care majoritatea largă a partiduluiși-a exprimat dorința ca USR să meargă mai departe”, a mai declarat Dan Barna.