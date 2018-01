USR amenință Consiliul Local Municipal Constanța cu instanța de judecată. Care este motivul

Reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), filiala Constanța, au înaintat, zilele trecute, o plângere prealabilă către Consiliul Local Municipal Constanța prin care solicită anularea taxei de salubrizare, majorată în acest an de la 36 lei/persoană/an la 60 lei/persoană/an.„Administrația Făgădău dorește să plătim o taxa de salubrizare cu 67% mai mare! Aceeași plângere prealabilă am înaintat-o marți, 9 ianuarie 2018, spre aducere la cunoștință, și Instituției Prefectului Constanța.În ciuda argumentelor aduse de noi la dezbaterea publică din luna noiembrie 2017, pentru ca această taxă și alte impozite / taxe să nu fie crescute în 2018, Consiliul Local Municipal Constanța nu a ținut cont de absolut niciun argument rațional, economic ori social, considerând că majoritatea impozitelor și taxelor locale trebuie să crească”, a transmis liderul USR Constanța, deputatul Stelian Ion.El a explicat că există și alte motive care atestă că această taxă de salubrizare este nu numai ilegală, ci și imorală.„Astfel, conform Referatului de fundamentare prezentat de Primăria Constanța, cheltuielile anuale efectuate pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere de la populație au scăzut cu 10.605.049 lei în doi ani (2015 – 2017). Primăria este în litigiu cu firma Polaris care încasează sume nejustificat de mari, iar serviciile respectivei firme nu s-au îmbunătățit. Considerăm că, pe lângă faptul că taxa de salubrizare este una ilegală, nu există o fundamentare a majorării acestei taxe, în contextul în care autoritățile municipale nu au estimat încasările și nici nu au garantat cheltuirea veniturilor încasate de Serviciul de taxe și impozite, în contul bugetului local, în integralitatea lor, la finanțarea serviciului oferit cetățenilor, în speță cel de salubritate”, se spune în plângerea formulată de USR.Tot în document se mai menționează că prin instituirea acestei taxe speciale, Consiliul Local Municipal Constanța încalcă prevederile art. 17, alin. (11) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.„Dacă, în forma sa inițială, această lege nu prevedea aspectul taxării per unitatea de deșeu menajer depus la tomberon, iar OUG nr. 68/2016 prevede introducerea, la art. 17 a alin. (11), sub forma: În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică principiul «plătește pentru cât arunci» acolo unde fezabil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului, începând cu data de 16 iulie 2017, conform prevederilor Legii nr. 166/2017 a devenit obligatorie taxarea serviciilor de salubritate către populație conform principiului «plătește pentru cât arunci»”, se mai menționează în plângere.Pe de altă parte, reprezentanții USR susțin că, în cazul în care răspunsul Consiliului Local Municipal Constanța, la următoarea ședință ordinară, va fi unul negativ, vor formula o cerere de chemare în judecată la Tribunalul Constanța, Secția de contencios administrativ și fiscal.