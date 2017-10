USL vrea referendumul pentru revizuirea Constituţiei

1

ceva e prost organizat

in acest referendum; electoratul trebuie sa valideze corectarea actualei Constitutii sau noul proiect? Daca se vrea corectarea, dar nu se vrea proiectul USL? De ce nu se vine cu cel putin 2 proiecte, astfel ca electoratul sa decida care din ele e mai bun? Eventual cu 3. (Republica parlamentara, agreata de USL, republica prezidentiala -sau semiprezidentiala- agreat de PDL, monarhie constitutionala?) In felul asta vom transa si problema organizarii Romaniei, conform vointei populare. Asa, cu un singur proiect, refuzul de a vota este gresit inteles... Sau votul "Nu". Poate ca USL va face -in sfarsit- ceea ce trebuia facut inca de la prima constitutie post-revolutionara... Desi e greu de crezut. Ramine de vazut si in ce masura noul proiect de constitutie respecta principiile statului de drept, democratic. (Separarea puterilor in stat, de exemplu, este deja puternic negat prin prevederile dorite de USL. Poate ca proiectul (proiectele) trebuie sa fie analizate intii de CCR, din punct de vedere juridic... Abia apoi aduse in fata electoratului. Totusi, este ciudat cum numai PSD poate (re)face Constitutia... Pina acum am avut doua, ambele cu grave greseli. Urmeaza a treia la fel? Poate ca e timpul sa se termine circul!