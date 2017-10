USL va câştiga în jur de 60% din mandatele din viitorul Parlament

Conform lui Victor Ponta

USL va câștiga în jur de 60% din mandatele din viitorul Parlament

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat, sâmbătă, la Murighiol, că USL va câștiga în jur de 60% din mandatele din viitorul Legislativ.„În mod sigur - și nu am dorințe extra-optimiste - pe tot ceea ce am făcut, că am luat practic colegiu cu colegiu, USL va avea în jur de 60% din mandate. Asta e foarte clar”, a spus Ponta.Totodată, el a cerut colegilor săi din USL disciplină și ordine în campania electorală.„Vor avea toată libertatea din 9 decembrie. Până pe 9 decembrie, avem o bătălie foarte grea de dus, după care avem Congres. La congresele noastre e democrație totală, toată lumea spune tot ce vrea. Iubesc democrația, dar nu în campania electorală. În campania electorală - disciplină și ordine”, a spus Ponta.