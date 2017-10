„USL-ul pune biciul pe constănţeni, iar Mazăre îi înrobeşte“

3

Halal municipiu...

Mascariciul scalambaiat si drogat da pachete / ajutoare sociale / scutiri pe transport urban , tot din banii constantenilor care ar fi trebuit sa fie destinati altor proiecte. De asemenea , bani foarte multi se duc si pe spectacolele penibile cu manelisti si fete inocente(a se citi "prostute") pe timpul verii. Este un oras condamnat , atata timp cat pana si liberalii in frunte cu acel "arheolog" (ce dracului vestigii a descoperit in viata sa acest impostor Hasotti) , l-au sustinut pe mascarici. Sau , a fost ales de catre constanteni consilier acel prostanac Chesoi , care dupa ce ca nu-l duce capul deloc , mai ne si explica cum sta treaba cu taxa de habitat. Deci , atata timp cat justitia nu-i va opri pe acest drogat si prietenul lui betivul adormit din intersectii , sau o boala nemiloasa sa ne scape de ei , Constanta este si ramane un oras al mizeriei / al cainilor fara stapan / al trotuarelor cu gropi / al parcurilor si spatiilor verzi ciopartite de constructiile acolitilor acestor golani / al manifestarilor de prost gust de pe timpul verii din Mamaia (nu am vazut pe Riviera Franceza care alegorice cu tizigani manelisti si fete care sa-si unduiasca trupul in mod lasciv pe langa un scalambaiat care se crede o frumusete masculina , deghizat in tot felul de personaje...). A nu se intelege gresit , ca as fi dorit un Chiru-fost ospatar prin Eforie ca primar , dar au candidat si oameni de valoare (medici,avocati,ingineri) , dar pe care prostimea nu i-a votat , pentru ca nu le-a promis locuinte "modulare" din banii constantenilor... Deci , halal oras condus de niste borfasi si cu locuitori fara educatie elementara civica ( a se citi "prosti gramada" !!!)...