USL se va rupe, iar în 2013 vom avea o coaliţie PDL-PSD

Lăzăroiu:

USL se va rupe, iar în 2013 vom avea o coaliție PDL-PSD

Fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu a declarat că USL va înregistra o scădere continuă în sondaje și se va rupe înainte de alegeri, el adăugând că în 2013 la putere va fi o coaliție PSD-PDL, la care va participa, probabil, UNPR.„Eu am spus de când s-a înființat USL că va fi foarte greu și dacă nu chiar imposibil, pentru că nu există un precedent ca un partid sau alianță să ia 50%. Acum, întrebarea este cât de încet sau cât de repede o să mai scadă. Dacă o să ajungă în iunie la mult sub 50%, în mod normal ar trebui să se rupă alianța, pentru că practic își ra-tează obiectivul pentru care s-a înființat. Eu cred că asta se va întâmpla în final, va fi o scădere continuă în sondaje și cele două componente vor găsi un pretext sau una dintre ele va găsi un pretext să se retragă. De aia am spus adeseori și susțin în continuare că nu vom avea USL pe buletinul de vot”, declară fostul consilier prezidențial la RFI.Întrebat dacă PDL ar trebui să-și îndrepte din nou atenția către liberali, Lăzăroiu a spus, potrivit RFI, că vede mai degrabă o coaliție cu PSD decât una cu PNL.„Teoretic, sigur că ar putea să întindă o mână (liberalilor-n.r.). Problema e că în 2013 nu cred că o coaliție cu liberalii va fi o coaliție care să ducă la o majoritate calificată. Eu cred că 2012 va fi ratat din punct de vedere al revizuirii Constituției. Mai rămâne 2013, dar depinde ce coaliție o să ai la guvernare, că dacă ai iar o coaliție fragilă de 50%, nici 2013 nu va fi anul revizuirii Constituției. Deci eu cred că inevitabil 2013 va aduce două partide mai mari la guvernare, o coaliție largă de genul PSD-PDL și probabil alt partid mai mic, probabil UNPR, dacă va intra în Parlament, dar în orice caz, trebuie o coaliție stabilă și cu cât mai puțini actori, pentru că altfel iarăși va fi blocaj anul viitor pe revizuirea Constituției”, a spus Lăzăroiu.