„USL se va face pulbere până la viitoarele parlamentare”

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, crede că Opoziția nu va reuși să obțină majoritatea la viitoarele alegeri parlamentare.„Eu cred că USL se va face pulbere până la viitoarele parlamentare. Povestea asta cu 50% plus unu pe care îl va obține USL și va guverna singur o cred vreo doi sau trei naivi de la București. În teritoriu, cei de la PSD și PNL, care fac de ani de zile campanii, râd când aud asta cu luăm jumătate plus unu și guvernăm singuri. Pot să le dau o veste proastă iluzioniștilor Ponta și Antonescu - în ultimul sondaj de opinie USL a intrat sub 50%, e adevărat, nu cu mult, dar se confirmă trendul descendent. Să zicem că printr-o minune USL ar lua 44% la viitoarele alegeri. Mai au nevoie de 6% să își facă majoritatea. Îmi imaginez că ungurii, care au suportat cele mai mizere tiruri naționaliste de la liberali și social-democrați în ultima perioadă, vor fi de-a dreptul încântați să guverneze alături de PSD și PNL din 2012 încolo”, a afirmat Sebastian Lăzăroiu.