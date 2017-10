USL SCÂRŢÂIE ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA: Liberalul Lupu, probleme mari cu un pesedist

USL SCÂRȚÂIE ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA: Liberalul Lupu, probleme mari cu un pesedist

Primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, a comentat declarațiile făcute de către deputatul PNL, Mihai Lupu, cu privire la intențiile sale de a candida pentru un post în Parlamentul României pe Colegiul 2.Nădrag a explicat că liberalul nu poate să invoce acum faptul că între PSD și PNL există o alianță, pentru că, explică el, această colaborare nu a funcționat niciodată la Hârșova. Totuși, edilul a ținut să precizeze că nu-și va baza campania pe atacuri la adresa lui Mihai Lupu și își dorește o competiție corectă.Întrebat dacă a discutat cu conducerea partidului cu privire la candidatura sa, liderul administrației locale Hârșova a replicat: „Nu. Nu am discutat. Sunt hotărât să candidez și consider că este mult mai avantajos pentru mine să candidez din postura de independent. Vreau să duc doar confruntarea directă cu contracandidații mei, nu și confruntarea din interiorul partidului pentru că așa se întâmplă în partid: dacă sunt cinci locuri și tu ești al șaselea se trage linie în fața ta, deși ai adus voturi importante. Voi candida independent și cred că am toate șansele pentru că oamenii din colegiul respectiv mă cunosc.Le-am construit biserici, le-am reabilitat infrastructura, le-am făcut dispensare, grădinițe și multe altele. Voi câștiga acum așa cum am câștiga și la locale, când m-am luptat tot cu un liberal. Totuși, vreau să precizez că nu-mi voi baza campania pe atacuri la adresa actualului parlamentar de pe Colegiul 2. Îmi doresc o campanie corectă, de aceea am ales să vorbesc doar despre ceea ce am făcut eu”, declarat edilul.„Liberalii ar fi trebuit să se gândească la USL din vară“Cu privire la declarațiile deputatului Mihai Lupu, care a menționat că Nădrag, „probabil că încă are impresia că este în PDL”, primarul orașului Hârșova a declarat: „Este cam târziu pentru ca dânsul să invoce USL-ul la Hârșova. Această alianță nu a funcționat niciodată în localitatea noastră. Dovadă au fost alegerile din vară. Dacă ar fi dorit o colaborare sinceră, liberalii nu ar fi procedat așa cum au procedat în campania electorală pentru alegerile locale. Lupu și-a adus aminte acum de USL, însă trebuia să se gândească la asta din timpul verii”.