"USL scade în sondaje pe măsură ce se înmulţesc semnele bune din economie"

pesedistii, intre 1990 - 1996 , 200 - 2004, apoi 2004 - 2008 ( cica era guvernare pnl, dar stim cine era in spatele peneleului - i-a luat pe la spate :) ) au distrus tara prin privatizari frauduloase, falimente bancare....au distrus totr ce au atins!!! Si invatamantul, si s-a vazut acum , care e starea invatamantului la bac ....Iar acum, cand se taie din salarii, e pentru ca ,, inteleapta guvernare pesede " a avut grija, ca sa taie intrarile la buget, adica veniturile, si sa si le treaca la veniturile pentru familiile si prietenii lor!!! ordinarii....plang de mila poporului roman, pe care l-au intoxicat....cati ani am zis la inceput??? calculati voi, .....si se pregatesc de o noua guvernare,, glorioasa" !!! nemernicii....nr1,2,3, suntweti receptori excelenti pentru ,, talmacirile " de la antene, sunteti locuitorii perfecti pentru romania!!! Dati cu huooooooo, celor ce vor sa repare, doctorilor, cum le spunea cel de la nr.4 si stati c u dosul la cei ce v-au distrus!!! Sarman popor roman, cu voi, viitorul nostru este compromis total!!! Aveti creierele spalate, dar totusi, aveti o licarire de istetime!!! Dezastrul e real, dar intrebati mesterii din pesedeu si peneleu, pe cei care au condus privatizarile, invatamantul, sanatatea, cum am ajuns asa!!!