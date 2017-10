USL, primul bal pentru preşedinţie, la Constanţa. Antonescu nu vrea să fie candidat, vrea să fie preşedinte

1

Nimic nou pe frontul de est

In anul 1972 am plecat cu regimentul la un meci amical de rugby intre o echipa a armatei franceze si o echipa a armatei romane. Cand s-a cantat Imnul National al Frantei,ofiterii francezi s-au ridicat in picioare,au salutat cu mana la bereta in timp ce soldatul roman scuipa seminte. Cand s-a cantat Imnul National al Romaniei,ofiterii francezi au salutat cu respect,in timp ce soldatul nostru facea bilute din nas. Pentru isprava asta,comandantul regimentului ne-a trimis pe toti la cules de morcovi in agricultura. Dupa 40 de ani,istoria se repeta la un "meci" electoral intre selectionata USL-ului si Basescu.In timpul intonarii Imnului National,Nenorocica Nicolai si Eugen Nicolaescu au tinut mana pe portofelul de la piept,caporalul Mazare a stat ca un tractorist cu basca pe cap(in incapere),sergentul Vosganian saluta patria cu mana la "pasarica" si tineretul uselist " unit in jurul lui Crin Antonescu" saluta natiunea cu mana la "dumneaei" (poza nr. 6/7). Primul om care a spus "Eu,pur și simplu,nu vreau să fiu candidat" nu a fost nici Napoleon si nici domnul Narcis Antonescu. Domnul Narcis Antonescu a copiat "licenta". Celebra fraza a fost rostita de Ludovic al IV-lea. Regele Iluminatu (Ludovic al IV-lea) nu si-a depus candidatura la functia de rege primar. El pur si simplu,nu a vrut sa fie candidat. El a vrut sa fie primar si a fost suficient. Daca va aduceti aminte,Mazare nu s-a prezentat personal la biroul electoral. Cu un dispret total fata de reprezentantii cetateanului,Mazare si-a trimis scutierul pentru a-i depune actele la biroul electoral. Membrii biroului electoral au fost prea neinsemnati pentru personalitatea regelui fesenist. Cum poate sa stea el in picioare in fata unui neica-nimeni,judecator la biroul electoral ? Urmatoarea fraza "Bătălia pe care trebuie să o dăm...este una prin care SA IMPUNEM și după aceea O VOM IMPUNE și la vot..." trebuie sa ne dea de gandit. Ma intreb inca o data, daca omul asta(domnul Narcis Antonescu) nu trebuie sa se prezinte la un doctor.