„USL nu s-a rupt pentru un om, fie el şi de valoare”

„USL nu s-a rupt pentru un om, fie el și de valoare”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat că USL nu s-a rupt din cauza unui om, 'fie el și de valoare', referindu-se la prim-vicepreședintele PNL, Klaus Iohannis.'USL nu s-a rupt pentru un om, fie el și un om de valoare. (...) Când spun, însă, că nu s-a rupt această construcție (...) din cauza unui om, știu ce spun. Sunt mult mai multe lucruri care întotdeauna se adună, se acumulează și există un capăt. Că pretextul, că momentul, că ilustrarea acestei situații poate să însemne cazul Iohannis sau altceva, e altceva. (...) Din punctul nostru de vedere, Klaus Iohannis nu a fost un pretext. Noi eram în dreptul nostru să propunem orice membru al partidului. Vă reamintesc că domnul Ponta a declarat că este o propunere foarte bună. Pretextul a fost din partea cealaltă', a declarat Antonescu la Antena 3. Liderul liberal a explicat că PNL nu a luat decizia ruperii USL, ci a 'constatat-o'. 'Dar în momentul în care am văzut limpede că niște oameni doresc să transforme USL în PSD, că doresc să transforme un program, pe care noi l-am angajat în fața oamenilor, în opusul lui (...), în momentul în care nici măcar nu ne-am mai putut propune niște membri în guvern, atunci am spus că e mai corect și mai cinstit să constatăm că partenerii noștri au luat-o într-o altă direcție, că nu are rost să păcălim lumea în continuare cu o iluzie, să constatăm ceea ce s-a întâmplat și să ne vedem de treabă. (...) Nu am luat noi decizia rupturii. Noi am constatat-o corect și onest', a spus Antonescu.