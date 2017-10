USL NU MAI EXISTĂ! PNL A DECIS IEŞIREA DE LA GUVERNARE

1

buboiul s-a spart

S-a spart buboiul USL. A iesit o parte din puroi . Problema principala ramane cum se va manifesta electoratul pacalit si mintit fara rusine . Are acest electorat , acum in penultimul ceas , curajul , onoarea si demnitatea ca sa –i sanctioneze pe cei din USL ? Poate pleca asa de usor de la guvernare un partid fara sa fie tras la raspundere pentru tot raul facut ? Dupa cum se vede , poate..Romanul face politica cu inima si iarta usor . Cei 7,5 milioane de orbi pot sta linistiti ; a ramas USD sa continue marea minciuna . Palavragiul Antonescu , smerit si fatarnic a declarat “ urbi et orbi “ ca regreta ce a facut si a cerut iertare celor care au votat cu USL ,Daca reusea sa-i ia locul lui Basescu si sa puna statul de drept la pamant , mai proceda ca astazi ? Acum vinovatul principal nu mai e Basescu ci Ponta . El , Antonescu , fiind hotarat sa-l dea jos din functia de premier . Antonescu a gasit tapul ispasitor . Cu voce de vaduva inlacrimata , Antonescu ne-a promis iar marea cu sarea . Sa-l credem ? Ar fi o grava eroare . Sunt oameni ,ne referim la politicianisti , care chiar si atunci cand spun adevarul iti vine sa-i dai cu capul de pereti . La iesirea din sala unde s-a hotarat divortul , marele camelelon Hasotti si-a exprimat regretul pentru plecarea din USL . Hasotti si cativa ca el , sunt principalii vinovati de cele intamplate cu PNL si cu noi cetatenii in acesti doi ani . Antonescu a dat liber organizatiilor din provincie sa faca ce vor , sa incheie orice fel de aliante, orice fel de combinatii . Circul de-abia acum incepe . Liderii PNL care au hotarat iesirea din USL au pierdut marea ocazie de a se spala de pacate , daca ar fi votat si inlocuirea lui Antonescu de la sefia PNL . Este o scapare care in mod sigur se va repara cat de curand . Urmeaza la rand PSD . Poporul poate fi pacalit o data , de mai multe ori , dar nu permanent . Are si momente de luciditate . Sa speram ca nu va dura mult .