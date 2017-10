USL, la un pas de RUPTURĂ

Luni, 16 Decembrie 2013.

Victor Ponta și Crin Antonescu își aruncă vorbe grele, însă niciunul dintre ei nu și-a asumat (încă) ruperea alianței. Crin Antonescu și Victor Ponta sunt pe picior de război. Deși alianța stă, încă, în picioare este posibil ca în viitorul apropiat lucrurile să se precipite.Mai ales că PSD este pe cale să formeze majoritate și fără PNL. După ce a auzit cum premierul a spus despre liderul PNL că minte și că își dezinformează colegii, acesta a reacționat la fel de dur. Totuși, chiar dacă nu mai are încredere în Ponta, Antonescu a spus că nu poate rupe o alianță din această cauză. Chiar și așa, liberalul spune că este greu să meargă mai departe în aceeastă formulă.„Nu îi permit lui Victor Ponta o asemenea îndrăzneală! Am căutat să fiu cât mai puțin acid, să restabilesc adevărul, fără să spun multe lucruri despre adevăruri despre Victor Ponta. Acest atac lipsit de bună cuviință din partea lui Victor Ponta ne pune într-o situație dificilă. PNL se află la guvernare nu printr-o înțelegere între mine și Victor Ponta. Se află la guvernare în consecința votului dat de români în formula USL. Sunt profund afectat când un om pe care l-am susținut să devină prim-ministru are un asemenea comportament. Anumite decizii ale PSD, unilaterale, mi-au dat sentimentul că forțează niște hotărâri pe care nu le-am discutat și nu sunt în programul de guvernare. Comentariile domnului Ponta despre Ministerul Culturii au fost corecte, dar în același timp, a luat act de propunerea noastră. Ne va fi greu să mergem mai departe, nu pot să rup o alianță pentru că nu mai am încredere într-un om", a conchis președintele Senatului, conform Realitatea TV.