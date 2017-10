USL-izarea judeţului / Ce primării a luat fiecare partid la Constanţa

1

Parere

Judetul s-a USL-izat pe fondul furaciunilor si a incapabilitatii celor de la PDL. Va mai amintiti cand Ciorbea a racnit la o emisiune TV in dialog cu Olteanu de la PDL: "Furati domnilor la jumatate ca sa traiasca si oamenii!" Astia au supt tot pana la seva. Daca Adrian Nastase a dus la inaltimi coruptia sa cum spun unii; astai de la PDL in frunte cu Basescu au sublimizat coruptia. Asa ca nu mai mancati rahat pe la colturi ca niste matracuci. Daca furau PDL-isti mai putin si faceau mai mult acum erau in continuare la putere.