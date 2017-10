„USL-işti demonstrează că sunt doar nişte lupi în haine de miei“

Senatorul Gigi Chiru:

„USL-iști demonstrează că sunt doar niște lupi în haine de miei“

Senatorul Christian Gigi Chiru a depus în Parlament declarația politică „Guvernarea USL - eșecuri pe bandă rulantă” având ca temă activitatea actualei guvernări. „Astăzi, România trece printr-un moment demn de o comedie neagră, în timp ce USL deține o majoritate zdrobitoare. Această comedie reiese din faptul că, pe zi ce trece, demonstrează lipsa de potență politică în reformarea statului român. Majoritatea USL pare și mai slabă decât opoziția care ne demonstrează că reforma statului român este un eșec pe plan politic și economic”, susține parlamentarul constănțean Christian Gigi Chiru. El a mai precizat că, în opinia lui, un an de guvernare USL este un an de eșecuri și a dat ca exemple neputința în realizare a privatizărilor strategice ale țării, eșecul în ce privește Roșia Montană și gazele de șist, reforma politică, reforma constituțională și regionalizarea. „Toate acestea sunt proiecte care nu au fost finalizate. Guvernul și majoritatea USL îi răsplătesc pe ro-mâni, pentru fiecare vot pe care l-au primit, cu noi taxe și impozite. Pentru guvernarea de astăzi ați primit chiar și susținerea oamenilor de pe lumea cealaltă. Astăzi, și ei se răscolesc de spaimă că veți introduce taxa pe cruce, taxa pe lumânare, taxa pe pomană sau taxa pe confort. În afară de taxe, doamnelor și domnilor din USL, ce răsplată mai aveți pentru români? Stimați colegi din coaliția de guvernare, cetățenii României nu sunt dușmanii dumneavoastră! În loc să îi răsplătiți pe ei, sporiți puterea baronilor locali, împărțind România. După un an de guver-nare, majoritarii USL-iști demons-trează că sunt doar niște lupi în haine de miei”, a mai spus Chiru.