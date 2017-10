„USL e sub 50%“

Președintele PDL Emil Boc susține că, din ultimele sondaje de opinie, reiese că USL a scăzut deja sub 50% din preferințele electo-ratului și a acuzat Uniunea că nu a depus moțiune de cenzură pentru că de fapt nu dorește să-și asume guvernarea.„Deja USL a coborât sub 50% în sondaje, asta e dovada pentru mine de raționalitate din partea românilor, nu au căzut în capcana populismului lui Ponta și Antonescu. Sunt două, trei sondaje care confirmă căderea USL-ului sub 50% și mai e un an și ceva până la alegeri”, a spus Boc. De altfel, premierul a susținut că liderii USL nu au mai depus moțiune de cenzură pentru că nu doreau de fapt să preia guvernarea, fiind și ei convinși că singura soluție ar fi fost doar introducerea măsurilor de austeritate.