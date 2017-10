USL are de achitat datorii de peste două milioane de euro

USL are datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă de 9.717.081 lei, potrivit indicatorilor din situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2013, depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.Astfel, potrivit indicatorilor de bilanț prezentați pe site-ul Ministerului de Finanțe, USL - persoană juridică fără scop patrimonial, care are cod unic de identificare 29814201 - a raportat că are 9.717.081 lei, reprezentând datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an.Pe de altă parte, USL a raportat venituri totale în valoare de 1.001.222 lei și cheltuieli totale în sumă de 2.021.943. La rubrica "Deficit/Pierdere – la 31.12.2013", USL a raportat suma de 1.020.721 lei.USL a raportat și active imobilizate în valoare de 2.217 lei, dar și active circulante în sumă de 138.367 lei. La rubrica "Active circulante nete, respectiv datorii curente nete", USL a raportat suma de minus 9.578.714.