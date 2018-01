Uraaaaa, vom avea salarii ca în Germania! Viorica, ne-ai promis, să nu ne dezamăgeşti!

Uraaaaa, vom avea salarii ca în Germania! Viorica, ne-ai promis, să nu ne dezamăgești!

Așa cum era de așteptat, fără absolut nicio emoție, Guvernul Dăncilă a trecut testul Parlamentului, iar la această oră, încolonați disciplinați în urma lui Daddy, noii miniștri se îndreaptă spre Cotroceni, pentru OK-ul președintelui, o simplă formalitate de altfel.Componența echipei guvernamentale o știți, nu mai insist, nu mai fac aprecieri la adresa pregătirii și priceperii fiecărui ministru. Asta au vrut românii, de asta au parte. Să le acordăm, precum Iohannis, o nouă șansă de a ne face pe toți să trăim mai bine.Și cu gurița sa, Viorica Vasilica tocmai ne-a promis că vom avea salarii ca-n Europa. N-a zis femeia dacă-i vorba de Germania sau Albania, dar n-am nici un dubiu că s-a referit la „parohia” doamnei Merkel. Deci, dragi români, vin vremuri bune, ne cresc lefurile și automat nivelul de trai, vom avea mai mulți bani pentru educație, pentru sănătate, pentru apărare, pentru investiții…Da, nu vom mai pierde o zi întreagă pentru a străbate țara de la un capăt la celălalt, pentru că Viorica Vasilica ne-a asigurat că va inaugura 350 kilometri de autostradă și 250 kilometri de cale ferată. Vom face curse de raliu pe șoselele patriei!XXXAm zis că nu mai comentez, dar uite că nu mă pot abține. Nu credeam să trăiesc prea curând clipa în care să încerc o palidă urmă de regret că n-am avut încredere în Victor Ponta. Era peste limita înțelegerii. Însă promisiunile lui Viorel par acum copilării pe lângă cele ale Guvernului Teleorman. Când am zis că-i greu de întrecut Viorel într-ale minciunii și ipocriziei, iată am că am fost iute contrazis.Noua echipă îi va da-naninte cu legile Justiției, îi va face scăpați pe penali, va executa ordinele fără să comenteze, mai ales că au văzut ce-au pățit alde (nu ALDE!) Grindeanu, Tudose și cei care au făcut parte din taberele lor.XXXȘi încă o chestiune. Românii se impresionează ușor, se lasă pradă emoțiilor, pe care le trăiesc la intensitate maximă. Vă amintiți de momentul Colectiv? De protestele contra celebrei Ordonanțe 13? De ceremonialul înmormântării Regelui Mihai? Chiar de protestele din 20 ianuarie? Au ieșit zeci de mii, sute de mii de români în stradă, mulți cărându-și după ei și copiii, într-o lecție de democrație, s-a spus.S-a schimbat cumva situația în vreun fel? Neo-comuniștii din anii 90 aveau o vorbă despre sindicaliști: „Lasă-i să țipe, urlă ce urlă și pleacă acasă sau să bea o țuică!”. Tot cam la fel reacționează și pesediștii: cum iese lumea-n stradă, cum dispar ca măgaru-n ceață. Se liniștesc apele, apoi își văd în tihnă de planurile lor…Personal, nu sunt un fan al protestelor, iar recomandarea mea, în special pentru cei care au stat la spart semințe la televizor în 2016, să nu repete eroarea și în 2020.Până atunci, avem promisiunea Vioricăi Vasilica, precum că vom avea salarii la nivel european și nu cred că doamna premier ne va dezamăgi!