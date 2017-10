Update - Titus Corlăţean A DEMISIONAT! Iată principalele declaraţii

Update - Titus Corlățean A DEMISIONAT! Iată principalele declarații

Ştire online publicată Luni, 10 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Titus Corlățean a confirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că și-a dat demisia din funcția de ministru al Afacerilor Externe.Potrivit unor surse citate de Realitatea TV, ministrul Afacerilor Externe al României, Titus Corlățean își dă demisia din funcție. Un anunț în acest sens urmează să fie făcut în jurul orei 11,30.- După cum este cunoscut, MAE a informat în ultimele zile, niclusiv pe parcursul weekendului, în legătură cu măsurile adoptate pentru sprijinirea în cât mai bune condiții a turului doi al alegerilor prezidențiale.- MAE a pus la dipoziția BES o echipă de aproximativ 800 de diplomați pentru suplimentarea birourilor secțiilor de votare.- Am anunțat creșterea numărului de cabine în secțiile de vot.- Instituția MAe a făcut și va continua să facă tot ce este necesar și legal pentru exercitarea dreptului la vot în străinătate.- După hotărârea BEC adoptată marțea trecută, am fost informați de apariția unui al doilea comunicat al BEC. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la 23.58, am primit la sediul MAe un comunicat și o adresă în care BEC ne comunică inexistența unui impediment legal referitor la organizaea unor noi secții de votare în străinătate.- Ca ministru am obligația să asigur respectarea legalității. L-am informat pe Victor Ponta că am decis să-mi depun mandatul de minstru al afacerilor exrterne.Sursa livetext: MediafaxRomânii au ieșit în stradă în mai multe orașe din străinătate, dar și la București, Galați sau Suceava și au cerut acces neîngrădit la vot în diaspora, după haosul din primul tur de scrutin. Mii de români au ieșit și sâmbătă în stradă în același scop, ei cerând alegeri libere, dar și demisia ministrului de Externe Titus Corlățean și a premierului Victor Ponta.