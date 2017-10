Update - Prima confruntare Klaus IOHANNIS - Victor PONTA - DECLARAŢIILE CANDIDAŢILOR la prezidenţiale

Update - Prima confruntare Klaus IOHANNIS - Victor PONTA - DECLARAȚIILE CANDIDAȚILOR la prezidențiale

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul ACL la Președinție, Klaus Iohannis, și premierul Victor Ponta, candidat din partea PSD-UNPR-PC, participă, în aceste momente, la dezbaterea televizată organizată de Realitatea TV înainte de alegerile prezidențiale.Ponta: Da, vor vota. E vorba despre cum vedem, Iohannis și cu mine, viitorul României în următorii 5 ani. Doresc să schimb ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani legat de funcția prezidențiale, Iohannis vrea să mențină. Sunt aici din respect pentru jurnaliștii și telespectatorii Realitatea TV. Cred că România după 10 ani de dezbinare are nevoie de pace, dialog și de un început care să șteargă răul din trecut. Prin măsurile luate de BEC și MAE... Sunt convins că Meleșcanu rămâne în picioare. Pe 16 nov., toți românii din țară, toți cei din afara țării, vor putea vota și toți care vor respecta procedurile anti-fraudă o vor face. Vreau să fim serioși, să știm despre ce vorbim. Am un document legat de votul din Germania. Au fost 5 secții. Ideea e următoarea: cei care nu au putut vota au cerere legitimă să se organizeze condițiile să se poată vota... Tot ceea ce va decide BEC și MAE va executa ca extindere a spațiilor... Toate le vom face, dar nu propagandistic, în scop electoral.Iohannis: Mulțumesc pentru invitație, am venit la dezbatere din respect pentru alegătorii care vor s-o vadă. În afară de invitația generică, nu am primit nicun alt detaliu. Bănuiesc că dvs. v-ați făcut un plan, eu nu știu cât timp am... Aș fi vrut să avem o dezbatere unde toată lumea interesată are acces. Domnule Bogdan, puneți-mă în temă legat de format, de teme...Iohannis: Am înțeles, voi încerca să dau lîămurire corespunzător. Duminică, în jurul orelor 12, m-a sunat un prieten care s-a dus la vot la Munchen, mi-a spus că sunt 1000 de persoane la consulat. După masă mi-a spus că sunt peste 1500 de persoane, i-am spus că mi se pare că e o mare problemă. Seara la 9 mi-a spus că s-au închis orțile și peste o mie nu și-au exprimat votul. Ați organizat alegerile în mod execrabil!Ponta: Care e soluția?Ponta: Parcă-l văd pe Băsescu, critică, fără să dea o soluție.Iohannis: Doar că nu am semnat niciun pact.Ponta: 161.000 de români au votat în Diasporă. Când ați fost ultima dată la Chișinău, Cernăuți?Iohannis: Nu am fost.Ponta: în 2014, toți cei care votează în diasporă completează formularul cu CNP. 132 de reprezentați ai lui Iohannis au lipsit din biroul secțiilor de vot, în ziua votului. Meleșcanu a discutat cu cei de la BEC toate măsurile pe care legea le permite pentru ca în 16 nov. toți românii să poată vota. Timp de o săptămână am vrut să vorbim despre planul de țară, ceea ce e important e că în România 9,5 mil de alegători au votat fără probleme și în diaspora vor vota toți românii.Ponta: Iohannis, necunoscând lucrurile, folosește lozinci pe care echipa de campanie a lui Băsescu le folosea, acel drept e unul constituțional. Conform recomanărilor Comisiei de la Veneția, orice schimbare legislativă între cele 2 tururi e considerată motiv absolut de anulare a alegerilor. Toate soluțiila adoptate de BEC vor dsuce la posibilitatea votului pentru toți din diaspora.Iohannis: Dle Ponta, sunt impresionat că ați găsit timp pentru plimbări în Europa. Pe banii cui v-ați dus în Diaspora? Vizita din Italia.Ponta: A fost plătită din banii PSD.Iohannis: De asta v-ați dus și le-ați cerut portofelul...Ponta: Vă rog să rămâneți politicos.Iohannis: Înțeleg că ați fost pe banii PSD în Italia și Spania. Foarte frumos, v-ați dus degeaba. Pe omul care a plecat din țară de rău ce i-a mers aici nu l-ați convins. Mi-a scris cineva că a făcut sute de km cu mașina, până seara nu a reușit să intre. Faptele contra vorbelor.Ponta: Jumătate îi dau dreptate, în sensul că nu i-am convins pe românii din dispora, nici eu, nici Iohannis. E o problemă.Iohannis: Ne tot spuneți multe lucruri, dar rămân vorbe. Fapte așteaptă cei din Diaspora. Sunteți premier ca să rezolvați problemele.Ponta: Le voi rezolva.Iohannis: În continuare o să-l rog în numele miilor de români care nu au putut vota să facă ceva ca să voteze și ei.Ponta: Stanoevici nu are nicio atribuție în organizarea alegerilor.Rareș Bogdan: Cine va fi vinovat în caz în care românii din Diaspora nu vor vota?Ponta: Eu!Iohannis: Ați auzit foarte bine. Acele localități nu se află încă pe teritoriul României. Au fost cândva...Ponta: Îmi dați voie să sun un prieten să mă ajute? Iohannis a fost azi cu președintele PPE. Eu am un foarte bun prieten, dar eu cred că cel mai important vecin al nostru e Rep. Moldova. Tot ceea ce am făcut ca premier și voi face ca președinte voi face în ideea în care suntem un popor.Ponta: Întrebarea e dacă putem, și cred că putem, în 2016 să asigurăm votul prin corespondență și online în mod sigur. CRed că până în 2016 se poate face. Votul prin corespondență se poate stabili prin lege, cu minim 6 luni înainte de data alegerilor.Iohannis: Pentru că veni vorba de Constituție, în comisia de revizuire s-a discutat despre votul el și votul prin corespondență și PSD a fost total împotrivă.Ponta: Cine v-a spus asta? La mine în birou erați foarte umil și respectuos.Iohannis: Cine vă credeți în această confruntare, când sunteți la Victoria aveți palatul dvs., aici biroul e țara. Vă rog, un minim respect dacă aveți, nu mă mai întrerupeți...Ponta: Și de la mine din birou ați plecat cu coada între picioare, aveți o atitudine de moșier cu toți românii...Iohannis: Vorbiți și pe timpul meu, și pe al dvs.Iohannis: Sunteți și deputat sau numai premier? Există o inițiativă legislativă pentru pentru votul electronic și votul prin corespondență.Ponta: Conform deciziei CCR, orice modificare se face prin lege. Nu a fost o asemenea inițiativă.Iohannis: Am citit stenogramele comisiei, s-a discutat această chestiune, PSD a fost împotriva introducerii acestei chestiuni în Constituție.Despre corupție - în calitatea mea de președinte, voi garanta independența justiției și statul de drept.În ce privește ANI, trebuie îmbunătățit mersul lucrurilor. Sunt legi cu lacune, care se contrazic.Președintele nu trebuie să fie protejat mai mult ca aleșii din Parlament. Voi cere să se renunțe la imunitate. Cred că în Parlament e nevoie de o schimbare a regulilor. E inadmisibil să avem parlamentari care să nu poată fi anchetați. Aceste lucruri trebuie schimbate.Ponta: Pot garanta cu fapte. Tot ce am făcut până acum ca premier voi face ca președinte. Ceea ce trebuie să scăpăm e discursul dublu, demagogia. Vreau să-i reamintesc lui Iohannis că Vosganian, Dobre, Mora, Chiuariu, sunt în aceeași situație - imcompatibili, dar în Parlament.Art 84, al 2: Președintele României se bucură de imunitate. Dacă vorbim despre ceva, să știm despre ce vorbim. În 2012, dle Iohannis, a fost lovitură de stat sau aplicarea unor prevederi constituționale, ce a făcut USL?Iohannis: La Vogsganian, Chițiu, PSD a votat împotriva ridicării imunității, putem verifica foarte ușor. Toate acestea ne arată că trebuie să schimbăm legislația în materie, Constituția, pentru că ea e una care nu satisface nevoie anului 2014 sau 2024. E nevoie de o îmbunătățire netă a legislației.Președintele CJ Constanța, președintele CJ Argeș, al CJ Mehedinți și încă câțiva sunt unii dintre respectabilii pesediști cu probleme cu legea. Nu știu dacă e cazul ca POnta să-i enumere pe cei care au avut probleme cu legea din PNL. Toți care au încălcat legea să plătească.În ce privește 2012, chestiunea a fost analizată de CCR care a constatat că procedurile au fost legale. Dacă e cazul să interpretăm, cred că putem lăsa aceste lucruri pe seama celor care studiază istoria.Ponta: Iohannis vorbea de ridicarea imunității președintelui, pentru parlamentari există imunitate pentru arestarea preventivă. Da, în modificarea Constituției, dacă asta e deizia majorității parlamentare.Ponta: Dacă voi fi președinte, nu voi fi șef de partid. Cred că există nu voința președintelui, ci voința și presiunea publică pentru ca tot ce a rămas neeuropean în ceea ce privește imunitatea să fie înlăturat.Iohannis: Parlamentarii ACL vor vota pentru aceste schimbări legislative. În ce privește încuviințarea, toți parlamentarii ACL sunt dispuși să voteze la vedere și susțin toate aceste proceduri. Acum noi suntem de acord să se ridice încuviințarea arestării sau urmărirea penală. Ce am făcut în trecut am făcut, cred că am dovedit buna credință în umtima perioadă. Am ajuns la un punct, pe de o parte corupția trebuie combătută peste tot... Puteți să-l rugați pe Blaga să se prezinte la Parchet să discvute despre dosarul EADS. Cred că există corupție în toate partidele.Ionahhis: Rămâneți dvs. premier, iar eu voi fi președinte.Rareș: Veți colabora cu Ponta ca premier?Iohannis: Voi colabora instituțional corect cu oricine va fi premier.Rareș: Dle Iohannis, veți tăia sau nu pensiile?Iohannis: Dle Ponta, de ce ați mințit pensionarii că le tai pensiile?Ponta: Jignirile dvs. nu vă fac cinste. Dvs. sunteți înconjurat de către cei care au tăiat pensiile și salariile: Predoiu, Blaga, colegii dvs. din partid. Din acest punct de vedere ați promis ca anul viitor veți aloca 6% din PIB pentru sănătate și Educație. De unde puteți face economiile? Ați folosit des termenul de "pomeni electorale".Ponta: Le-am spus ce veți face. Pentru că ați mai făcut-o o dată.Iohannis: Nu a tăiat nimeni pensiile. Dacă vorbim de pensii, eu vreau să fiu președinte ca să avem o economie funcțională. Indexarea pensiilor e obligatorie prin lege, nu vi se face un favor. Când voi fi eu președinte, pensiile vor crește pentru că vom avea o economie funcțională. Nu se vor tăia pensii niciodată cât voi fi eu președintele României.Ponta: V-ați lămurit cît are pensia soacra dvs.?Iohannis: Am spus aprox. 300 lei.Ponta: Nu există pensie de 300 de lei în România. Știți câți pensionari sunt în România?Iohannis: Sigur ne veți spune dvs., văd că aveți fițuicile pregătite.Rareș: Despre Roșia Montană.Ponta: Poziția mea a fost accea de a se lua o decizie politică în Parlament. Dar trebuie să găsim soluții pentru zionele mono industriale care și-au pierdut locurile de muncă.Cât e pensia medie? 844 de lei. Obligația de a indexa pensiile nu are legătură cu creșterea economică. Iohannis a spus despre pomenile electorale. Ce abrogați: legea pensiilor, creșterea cu 10% a salariilor din educație și sănătate, dublarea alocațiilor, creșterea pentru persoane cu dizabilități și creșterea subvenției agricole. La ce renunțați?Iohannis: Văd că ați făcut o fixație pe familia mea. Vă legați de soacră. Parlamentarii vor analiza această cehstiune, președintele nu abrogă legi.Soția mea e în platou. "Ponta și Daciana au comis falsuri prim omisiune". Pot să vă rog să-i cereți scuze soției? Că nu are nicio vină.Iohannis: Nu am trumis pe nimeni să vă defăimeze.Ponta: Realitatea TV mă critică. Primiți ordine de la Iohannis? Puteți să cereți scuze soției mele?Iohannis: Imediat ce vă cereți scuze că m-ați făcut vânzător de copii și traficant de organe, că nu sunt un bun ortodox...Ponta: Nu am spus niciodată asta...Iohannis: Ați făcut cea mai mizerabilă campanie. Dacă v-o însușiți, și eu îmi însușesc și îmi cer scuze, amândoi, că suntem domni. Dacă în campanie am lezat pe cineva prin afirmațiile făcute de mine și au fost false, eu îmi cer scuze pentru aceste afirmații.Ponta: Mulțumesc.Iohannis: Guvernele Ponta au introdus 36 de impozite și taxe noi. PNL și cu mine suntem de părere că singura cale de relansare economică e relaxarea fiscală. Vom veni cu reducere de impozite și taxe, reducerea TVA gradual.Ponta: Suntem la final de lună 10 din acest an.Iohannis: Știu cât e un punct de TVA.Ponta: Nu știți, vă spun eu.Iohannis: Evaziunea fiscală e 16,2 procente din PIB. Sunt date oficiale.Ponta: Oficiale? Asupra evaziunii?Ponta: Bugetul consolidat a încasat 176,4 mld. de lei. 600 mil. lei avem excedent bugetar. 2015 și 2016 dacă nu se adoptă alte măsuri nu trebuie să creștem nicio taxă. Vreau să fie Tăriceanu premier.Iohannis: Sigur sunt îngrijorați pentru că avem un guvern ineficient, a distrus locuri de muncă, a dat banii la primarii migratori. Nu a foct în stare să cheltuie banii, rămâneți cu ei în buzunar.Denise Rifai: Excedentul bugetar nu e o chestiune de lăudat, mai ales că a venit din taxa pe stâlp. Avem acest semnal tras din partea FMI... Cât de reale sunt îngrijorările cu privire la destabilizarea macro economică a țării?Ponta: Inflația 1,5%. Creșterea economică 2,5%, șomaj scăzut la 6,7...Ponta: România cu mine președinte și Tăriceanu premier va continua să fie cea mai performantă economie din regiune.Denise: Dle Iohannis, cum sună avertismentele FMI?Iohannis: Mă îngrijorează, nu e primul semnal de alarmă tras din afară. Am cerut bugetul pe 2015. Atunci ne vom da seama cât de mare e catastrofa care se pregătește pentru 2015.Iohannis: E extrem de simplu, securitatea României și faptul că suntem acum în situația în care suntem se datorează celor 3 piloni pe care s-a bazat politica externă a României. Nu trebuie să reinventăm nimic în zona politicii externe.Suntem parteneri serioși, de lungă durată. Nu e nevioie de nicio nouă axă București-China. Trebuie să dovedim că suntem oameni serioși.Ponta: Am o poziție mai complexă. Parteneriatul strategic cu SUA e un lucru foarte bun. Suntem un partener serios în NATO. Însă eu cred că România trebuie să exercite un rol mai important pentru Rep. Moldova, Ucraina, Georgia, Serbia. Dacă vorbim de relații economice, trebuie să găsim soluția ca exporturile României să găsească o piață de desfacere. China e al treilea partener comercial al Germaniei. România trebuie să-și găsească investiții în energie. Trebuie să deschidă alte piețe pentru prodiusele românești.Iohannis: Observ că Ponta a evitat un răspuns pe Roșia Montană. Așa cum e gândită, nu poate continua. e un fel de privatizare eșuată. Mi se pare notabilă poziția duplicitară a lui Ponta, e prima dată când un premier are 2 păreri la același act normativ. Eu vreau să schimb felul în care se face politică în România, mai puține vorbe, mai multe fapte.: Am candidat și nu aș fi făcu-o împotriva lui Antonescu, pentru a duce la bun sfârșit proiectul USL, care a promis să ne scape de regimul Băsescu. Am mai promis să fac dreptate oamenilor, pensii, salarii, TVA scăzut la pâine, alimente. În această seară am văzut ce am văzut și acum 8 luni, foarte multă poleială și nimic înăuntru. Dacă aveți vreun moment un sentiment de vinovăție față de cei care au crezut în USL?Iohannis: USL s-a rupt pentru că PSD a vrut toată puterea, și noi nu am fost de acord. E singura chestiune reală. Nu am venit la dvs. pentru că GUvernul a funcționat bine, am vrut să fiu vicepremier pentru că a funcșionat prost. Me-ați spus că ați votat cu Rațiu, în tinerețe, apoi cu candidatul liberal, pot să contez și acum pe votul dvs.Ponta: Nu, pentru că sunteți o poleială a lui Rațiu și Antonescu, în interior sunteți Băsescu.Mesaj pentru români:Iohannis: Votați schimbarea. După ce plec, socot că nu puteți continua discuția.Sursă livetext: realitatea.net