UPDATE. Ioan RUS şi-a dat demisia după scandalul "Golani şi curve"

UPDATE. Ioan RUS și-a dat demisia după scandalul "Golani și curve"

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

- Ioan RUS și-a dat demisia după jignirile pe care le-a adus românilor care lucrează în străinătate. Anunțul a fost făcut de Victor Ponta, pe pagina sa de facebook."Regret situația generată de declarațiile dlui Ioan Rus! Acesta și-a asumat răspunderea și mi-a prezentat demisia din funcția de ministru! Am acceptat demisia și săptămână viitoare vom discuta despre înlocuitorul la acest portofoliu!", a scris Ponta pe Facebook, la scurt timp după ce a avut o discuție la Palatul Victoria cu Ioan Rus.Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a sosit joi după-amiază la Palatul Victoria. Liberalii i-au cerut demisia lui Ioan Rus pentru o serie de declarații făcute într-o emisiune televizată despre românii din străinătate și despre familiile lor.Anterior, într-o intervenție la Antena 3, Rus a spus: "Eu am de rezolvat câteva chestiuni și am să cer eventual chiar primului ministru să îmi accepte demisia. Ce să zic altceva... Deci eu am făcut o declarație în sens pozitiv. Dacă a ieșit prost sau foarte prost, pentru toți cei care se simt jigniți îmi cer scuze. De aici încolo să vedem ce e de făcut".