UPDATE - Guvernul Ponta III e gata. Cine sunt noii miniştri

guvernul ideal

S-a schimbat Guvernul nr.2 cu Guvernul nr.3 care este format dintr-o trupa politica pestrita de circ de iarmaroc , o batjocura la adresa unui popor incercat de dureri grele .USL a captat , a inselat increderea electoratului prin mijloace josnice : demagogie, minciuna, dezinformare , inlocuind programul economic promis cu un singur obiectiv : jos Basescu . Nici acest obiectiv n-a fost in stare sa-l realizeze. USL a depasit prin lichelism politic tot ce s-a putut imagina pana acum in politica murdara romaneasca . Guvernul nr.3 este paravanul in spatele caruia faradelegile politicianistilor vor continua in dauna interesului general . Concret,noul guvern este ca o anvelopa peticita cu 30 de petice ,adica portofolii . Putem spune multe despre USL (acum nici macar USD) si guvernele sale dar punem o singura intrebare , legata de asa zisul “Program” : Unde este acum ministerul “ Marilor proiecte “ si ce a facut acesta in afara de palavre si bani incasati de la buget ? A facut ceea ce au facut si celelalte ministere ; NIMIC.Guvernele Ponta-Antonescu au vrut sa ne fericeasca cu orice pret.N-au reusit si nici nu puteau sa reuseasca.Acum,Guvernul Ponta 3 incearca din nou , dar nu va reusi decat sa netezeasca drumul nostru catre lumea cealalta unde nu e nici durere nici suspin. Noul guvern demonstreaza ca Ponta nu vrea decat executanti docili si, ca sa scoata ochii electoratului care este deja orb , a inclus si cativa ministri tineri , care pana acum nu s-au ilustrat prin nici un fel de realizare demna de functiile primite decat acelea de tucalari pe la cabinetele unor ministri. Gabriela Szabo este singura care poate avea un rol important in noul guvern: sa-l antreneze pe Ponta si acolitii sai sa alerge cat mai repede ca sa scape de furia cetatenilor inselati care inca nu s-au trezit din somn. Ce sa mai zicem ? premier imatur, guvern imatur.